Svolta storica per la MotoGP: dopo quasi trent'anni, il circuito di Phillip Island uscirà dal calendario della classe regina delle moto al termine di questa stagione. Dal 2027 il suo posto sarà preso da un nuovo circuito situato ad Adelaide, nell'Australia del Sud: sarà il primo cittadino nella storia della MotoGP

Il Gran Premio d'Australia è pronto a cambiare location: dopo quasi trent'anni di presenza costante nel calendario del motomondiale (dal 1997 si è corso ogni anno ad eccezione di 2020 e 2021 causa Covid), lo storico circuito di Phillip Island lascerà il posto ad un nuovo tracciato. Situato ad Adelaide, nell'Australia del Sud, si tratterà del primo tracciato cittadino nella storia della MotoGP e ospiterà le gare del Motomondiale almeno fino al 2032, come annunciato dalla stessa MotoGP sul proprio sito ufficiale. Il nuovo circuito è stato presentato questo giovedì da Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, e da Peter Malinauskas, primo ministro dello Stato dell'Australia del Sud, e ricalca il tracciato su cui ha corso la Formula 1 dal 1985 al 1995.

Il primo GP cittadino nella storia della MotoGP La MotoGP tra le strade cittadine, una svolta epocale che mette fine a un'attesa lunga decenni, riportando le due ruote in un contesto urbano dopo che, per anni, la sicurezza aveva imposto il trasloco in impianti permanenti. Alle origini del campionato, nel 1949, le strade pubbliche erano la normalità: tracciati leggendari come il Tourist Trophy dell'Isola di Man (parte del mondiale fino al 1976) o il suggestivo circuito del Montjuïc a Barcellona hanno forgiato il mito di questo sport. Tuttavia, l'evoluzione delle prestazioni e i tragici rischi legati a marciapiedi e pali portarono a una progressiva epurazione: l'ultimo baluardo del "road racing" puro fu Imatra, in Finlandia, che ospitò la classe 500cc fino al 1982. Ora, sotto l'impulso della nuova proprietà Liberty Media, la MotoGP si prepara a una rivoluzione "stile Formula 1": il nuovo circuito di Adelaide, lungo 4,195 km con 18 curve, promette velocità di punta superiori ai 340 km/h nel cuore della città, garantendo però standard di sicurezza moderni e senza compromessi.

Ezpeleta: "Una pietra miliare nell'evoluzione della MotoGP" "Portare la MotoGP ad Adelaide segna una pietra miliare nell'evoluzione del nostro campionato - ha spiegato Carlos Ezpeleta -. Questa città ha una reputazione di livello mondiale per ospitare grandi eventi sportivi e l'opportunità di progettare un circuito appositamente costruito nelle strade cittadine è qualcosa di davvero unico nel nostro sport. Fin dall'inizio, insieme alla FIM, ci siamo assicurati che la sicurezza rimanesse senza compromessi: ogni elemento dell'Adelaide Street Circuit è stato progettato per soddisfare i più alti standard della moderna MotoGP, garantendo ai piloti di poter gareggiare alla massima intensità in totale sicurezza. Siamo incredibilmente entusiasti di presentare qui un nuovo stile di corse e di creare una vera celebrazione del nostro sport che avvicini ancora di più i fan all'azione".