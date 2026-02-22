MotoGP, test in Thailandia: risultati e tempi in diretta LIVE da Buriram
Piloti in pista a Buriram fino a mezzogiorno per la seconda e ultima giornata di test prima dell'inizio del mondiale 2026, in programma sempre in Thailandia il prossimo weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Nel nostro liveblog tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale. Da non perdere l'appuntamento con 'Reparto Corse', in diretta alle 16.10 circa su Sky Sport 24, con interviste e approfondimenti sul day 2
in evidenza
Dopo quasi 2 ore di test il miglior tempo è quello di Marc Marquez, che comanda la classifica in 1:28.836, davanti al compagno di team Pecco Bagnaia e a Marco Bezzecchi su Aprilia
Piloti in pista fino alle 12 (ora italiana). La prima sessione terminerà tra poco, alle 7 del mattino. Poi tutti di nuovo in pista dalle 7.20 per la seconda sessione.
Buongiorno da Buriram, dove i piloti sono in pista per la seconda e ultima giornata di test MotoGP.