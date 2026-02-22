Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, test in Thailandia: risultati e tempi in diretta LIVE da Buriram

live buriram

di Federico Parodi

Piloti in pista a Buriram fino a mezzogiorno per la seconda e ultima giornata di test prima dell'inizio del mondiale 2026, in programma sempre in Thailandia il prossimo weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Nel nostro liveblog tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale. Da non perdere l'appuntamento con 'Reparto Corse', in diretta alle 16.10 circa su Sky Sport 24, con interviste e approfondimenti sul day 2

LE ULTIME DAL MERCATO PILOTI

in evidenza

Test Buriram LIVE: 1° M. Marquez 2° Bagnaia 3° Bezzecchi

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il prossimo Mondiale su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Dopo quasi 2 ore di test il miglior tempo è quello di Marc Marquez, che comanda la classifica in 1:28.836, davanti al compagno di team Pecco Bagnaia e a Marco Bezzecchi su Aprilia

Piloti in pista fino alle 12 (ora italiana). La prima sessione terminerà tra poco, alle 7 del mattino. Poi tutti di nuovo in pista dalle 7.20 per la seconda sessione.

Buongiorno da Buriram, dove i piloti sono in pista per la seconda e ultima giornata di test MotoGP.

Moto GP: Altre Notizie

Bezzecchi: "Bagnaia in Aprilia? Non mi interessa"

aprilia

Bezzecchi ha commentato su Sky i rumors che vorrebbero Bagnaia come suo compagno in Aprilia nel...

Gara 1 Sbk a Bulega. 2° Montella, 3° Baldassarri

phillip island

Grande italia in Sbk: Nicolò Bulega vince gara 1 a Phillip Island, la prima del 2026, in un podio...

Test MotoGP: Alex Marquez miglior tempo, 2° Marc

buriram

Primo giorno di test MotoGP a Buriram col miglior tempo di Alex Marquez in 1:29.262. Il pilota...

MotoGP, Graham Webber è il nuovo direttore di gara

Novità

La MotoGP ha ufficializzato alcune modifiche nell'organigramma della Race Direction nella...

Sbk in Australia: Bulega fa il vuoto nelle Libere

SBK

Bulega comanda entrambe le prove libere di Superbike a Phillip Island, impressionando soprattutto...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS