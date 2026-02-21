MotoGP in pista fino alle 12 (ora italiana) per il primo giorno di test a Buriram. Nel liveblog qui di seguito foto, video e curiosità, con i tempi aggiornati in tempo reale. Nel corso del pomeriggio continui collegamenti su Sky Sport 24 col nostro inviato Sandro Donato Grosso. E alle 15.15 da non perdere 'Reparto Corse speciale test' con interviste e approfondimenti sul day 1 in Thailandia
Rientro più che positivo per Jorge Martin, che ha al momento il secondo tempo di giornata alle spalle di Bagnaia
Marc Marquez si migliora dopo la caduta: 1:29.895, sale in 5^ posizione provvisoria a due decimi da Bagnaia
I tempi dopo 2 ore e 30' di test
Marc Marquez è subito ripartito. Poco più di mezz'ora alla fine della 1^ sessione
Attenzione, altra caduta (la seconda di giornata) per Marc Marquez: questa volta in curva 5. Pilota ok
Caduta per Ai Ogura in curva 1, pilota ok
Al momento Yamaha ancora piuttosto indietro: Miller è la migliore delle M1 col 12° tempo. 19° Quartararo, davanti a Rins e Razgatlioglu
In mattinata caduta ad alta velocità (per fortuna senza conseguenze) in curva 12 per Marc Marquez
Pecco Bagnaia torna davanti a tutti in 1:29.678
I tempi dopo 2 ore di test
Jorge Martin balza al comando in 1:29.813: ottimi segnali dal campione del mondo 2024
Dopo quasi due ore di test il miglior tempo è di Pecco Bagnaia, che in 1:29.928 precede Pedro Acosta su Ktm e Marco Bezzecchi su Aprilia
Il programma di lavoro in casa Aprilia
- Il test di Marco Bezzecchi sarà in parte focalizzato sulla conferma delle soluzioni già provate a Sepang. Alcuni aggiornamenti arrivati a Buriram rappresenteranno quindi una parte importante del programma. Bez proverà ulteriori novità: alcune specifiche per questa tipologia di tracciato a livello di set-up, altre invece più generiche, che ci permetteranno di fare delle scelte in vista dell’intera stagione
- Per Jorge Martín lavoro diverso: dopo il lungo periodo di stop dello scorso anno dovuto agli infortuni, l’obiettivo principale è ricostruire progressivamente la confidenza con la moto. Il carico di lavoro in termini di elementi da provare sarà quindi limitato, privilegiando un approccio maggiormente orientato alla guida e al recupero del feeling con la RS-GP
Piloti al lavoro fino alle 12 (ora italiana): la 1^ sessione finirà tra poco, alle 7 del mattino. Poi, dopo le prove di partenza, tutti di nuovo in pista per la seconda sessione dalle 7.20
Buongiorno da Buriram, dove è in corso la prima giornata di test MotoGP