MotoGP, test in Thailandia: risultati e tempi in diretta LIVE da Buriram

live MotoGp

di Federico Parodi

MotoGP in pista fino alle 12 (ora italiana) per il primo giorno di test a Buriram. Nel liveblog qui di seguito foto, video e curiosità, con i tempi aggiornati in tempo reale. Nel corso del pomeriggio continui collegamenti su Sky Sport 24 col nostro inviato Sandro Donato Grosso. E alle 15.15 da non perdere 'Reparto Corse speciale test' con interviste e approfondimenti sul day 1 in Thailandia

IL MONDIALE PARTE NEL PROSSIMO WEEKEND: IL CALENDARIO

Test MotoGP LIVE: 1° Bagnaia 2° Martin 3° Marini

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il prossimo Mondiale su Sky o in streaming su NOW
Rientro più che positivo per Jorge Martin, che ha al momento il secondo tempo di giornata alle spalle di Bagnaia

Marc Marquez si migliora dopo la caduta: 1:29.895, sale in 5^ posizione provvisoria a due decimi da Bagnaia

I tempi dopo 2 ore e 30' di test

Marc Marquez è subito ripartito. Poco più di mezz'ora alla fine della 1^ sessione

bandiera gialla!

Attenzione, altra caduta (la seconda di giornata) per Marc Marquez: questa volta in curva 5. Pilota ok

bandiera gialla!

Caduta per Ai Ogura in curva 1, pilota ok

Al momento Yamaha ancora piuttosto indietro: Miller è la migliore delle M1 col 12° tempo. 19° Quartararo, davanti a Rins e Razgatlioglu

In mattinata caduta ad alta velocità (per fortuna senza conseguenze) in curva 12 per Marc Marquez

Pecco Bagnaia torna davanti a tutti in 1:29.678

I tempi dopo 2 ore di test

Jorge Martin balza al comando in 1:29.813: ottimi segnali dal campione del mondo 2024

Dopo quasi due ore di test il miglior tempo è di Pecco Bagnaia, che in 1:29.928 precede Pedro Acosta su Ktm e Marco Bezzecchi su Aprilia

Il programma di lavoro in casa Aprilia

  • ⁠Il test di Marco Bezzecchi sarà in parte focalizzato sulla conferma delle soluzioni già provate a Sepang. Alcuni aggiornamenti arrivati a Buriram rappresenteranno quindi una parte importante del programma. Bez proverà ulteriori novità: alcune specifiche per questa tipologia di tracciato a livello di set-up, altre invece più generiche, che ci permetteranno di fare delle scelte in vista dell’intera stagione
  • Per Jorge Martín lavoro diverso: dopo il lungo periodo di stop dello scorso anno dovuto agli infortuni, l’obiettivo principale è ricostruire progressivamente la confidenza con la moto. Il carico di lavoro in termini di elementi da provare sarà quindi limitato, privilegiando un approccio maggiormente orientato alla guida e al recupero del feeling con la RS-GP

Piloti al lavoro fino alle 12 (ora italiana): la 1^ sessione finirà tra poco, alle 7 del mattino. Poi, dopo le prove di partenza, tutti di nuovo in pista per la seconda sessione dalle 7.20

Buongiorno da Buriram, dove è in corso la prima giornata di test MotoGP

