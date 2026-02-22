Nicolò Bulega domina anche sul bagnato a Phillip Island e vince gara 2 dopo i successi in gara 1 e Superpole Race. Il ducatista, con 23 successi, diventa il pilota italiano più vincente in Sbk. Alle sue spalle, così come nella gara corta del mattino in Australia, c'è Axel Bassani su Bimota, che approfitta di una caduta di Yari Montella (quando era secondo). Chiude il podio Alvaro Bautista (team Barni). Ti sei perso gara 2? Su Sky Sport MotoGP repliche alle 9.30, alle 13.10, alle 17.15 e alle 21.15 HIGHLIGHTS GARA 1

Nicolò Bulega si conferma il re di Phillip Island conquistando sia Superpole Race che Gara 2 in una domenica australiana condizionata dalla pioggia. Confermandosi imprendibile tanto sull’asciutto quanto sul bagnato, il pilota di Aruba Racing - Ducati colma anche l’ultima lacuna nel suo curriculum e appare sempre più imbattibile. Bulega è ora leader del campionato a punteggio pieno. Axel Bassani ci ha provato nei primi giri della Superpole Race, salvo poi veder scappare Bulega nella lotta per la vittoria. Il secondo posto di Bassani però è significativo, nonché storico per Bimota, che mette Alex Lowes in terza posizione e completa una doppia presenza sul podio che mancava dal 1988. Quarto Yari Montella, a punti anche Lorenzo Baldassarri col nono posto.

L'ordine d'arrivo della Superpole Race

Bulega-Bassani davanti a tutti anche in Gara 2 In Gara 2, corsa su una pista fradicia di acqua, Bulega è stato comunque di un altro pianeta, mentre Montella è caduto mentre si trovava in una seconda posizione solitaria. Ne ha approfittato Bassani, ancora secondo davanti ad Alvaro Bautista, che regala al team Barni Spark un altro podio. Quarto il mago della pioggia Tarran Mackenzie seguito da Alex Lowes, mentre il gemello Sam è finito a terra mentre si trovava terzo. Andrea Locatelli salva il weekend con un quinto posto insperato, seguito dalle BMW di Danilo Petrucci e Miguel Oliveira. Top ten per Iker Lecuona, per Baldassarri (ancora nono) e per Garrett Gerloff, a punti Alberto Surra dodicesimo e Stefano Manzi quattordicesimo.

Sbk, l'ordine d'arrivo di Gara 2 a Phillip Island

La classifica del Mondiale Superbike dopo il primo round

Capolavoro As Racing in Supersport: vince Arenas, 2° posto storico per Mahendra In Supersport capolavoro strategico per il team AS Racing, che nonostante la pioggia sceglie le gomme slick per entrambi i piloti e fa doppietta in Gara 2: Albert Arenas vince la sua prima gara nel weekend di debutto, mentre il suo compagno Aldi Satya Mahendra porta l’Indonesia per la prima volta sul podio della categoria. Stessa scelta di gomme per Matteo Ferrari e Andrea Giombini, terzo e quarto in una domenica molto positiva per i colori italiani. Quinto posto per Can Oncu, primo tra i piloti scattati con la gomma da bagnato e costretti al pit stop dopo i primi giri. Alle sue spalle Roberto Garcia e Alessandro Zaccone, settimo; tra gli italiani va a punti anche Filippo Farioli, che chiude tredicesimo. Il vincitore di Gara 1 Jaume Masià è decimo, vittima del caos del cambio gomme così come Philipp Oettl e Oli Bayliss (giunti dietro di lui, nello stesso ordine del podio di ieri).

Supersport, l'ordine d'arrivo di Gara 2 a Phillip Island