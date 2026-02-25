MotoGP, orari e dove vedere il GP Thailandia a Buriramgp thailandia
La MotoGP riparte dalla Thailandia, dove da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo è in programma il primo Gran Premio della stagione 2026, ovviamente LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato qualifiiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9. Domenica gara lunga della top class sempre alle 9, preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15). Di seguito tutto il programma del weekend sui nostri canali, a cominciare dalla conferenza piloti di giovedì a mezzogiorno
Il countdown Mondiale è già iniziato, la MotoGP fa di nuovo sul serio dopo i test pre stagionali. Appuntamento allora da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo per il Gran Premio della Thailandia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti del pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Buriram i piloti daranno vita al primo weekend della stagione 2026, senza però l'infortunato Fermin Aldeguer (sarà sostituito in Gresini dal collaudatore Ducati Michele Pirro). Per seguire tutte le sessioni a Buriram servirà puntare la sveglia, ecco gli orari del GP sui nostri canali.
Sprint Race e gara alle 9
Giovedì si parte con la prima conferenza piloti dell'anno a mezzogiorno ora italiana. Poi nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio si scende in pista: prove libere dalle 4.45, con le Pre-qualifiche che scatteranno invece alle 9. Sabato le qualifiche sono alle 4.50, mentre la Sprint Race è in programma alle 9 del mattino. Stesso orario per la gara lunga di domenica della top class, al solito preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15) col commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini.
Il programma del GP Thailandia su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 26 febbraio
- Ore 12: Conferenza piloti MotoGP
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 14.30: Racebook
Notte giovedì 26 - venerdì 27 febbraio
- Ore 2.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 3.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 4.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 7.10: Moto3 - Pre-qualifiche
- Ore 8: Moto2 - Pre-qualifiche
- Ore 8.55: MotoGP – Pre-qualifiche
- Ore 10.15: Paddock Live Show
- Ore 10.45: Talent Time
Notte venerdì 27 febbraio - sabato 28 febbraio
- Ore 2.35: Moto3- prove libere 2
- Ore 3.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 4.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 4.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 6.30: Paddock Live
- Ore 6.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 7.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 8.30: Paddock Live – Sprint
- Ore 8.55: MotoGP - Sprint
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.30: Talent Time
- Ore 11.45: MotoGP – Sprint (replica)
- Ore 14.15: MotoGP – Sprint (replica)
Notte sabato 28 febbraio - domenica 1 marzo
- Ore 4.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 6: Moto3 - gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.15: Moto2 - gara
- Ore 8.15: Paddock Live
- Ore 8.30: Grid
- Ore 9: MotoGP - gara
- Ore 10: Zona Rossa
- Ore 11: Race Anatomy
- Ore 12: MotoGP – gara (replica)
- Ore 14: MotoGP – gara (replica)