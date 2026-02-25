Offerte Sky
MotoGP, orari e dove vedere il GP Thailandia a Buriram

gp thailandia

La MotoGP riparte dalla Thailandia, dove da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo è in programma il primo Gran Premio della stagione 2026, ovviamente LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato qualifiiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9. Domenica gara lunga della top class sempre alle 9, preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15). Di seguito tutto il programma del weekend sui nostri canali, a cominciare dalla conferenza piloti di giovedì a mezzogiorno

'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY INSIDER!

Il countdown Mondiale è già iniziato, la MotoGP fa di nuovo sul serio dopo i test pre stagionali. Appuntamento allora da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo per il Gran Premio della Thailandia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti del pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Buriram i piloti daranno vita al primo weekend della stagione 2026, senza però l'infortunato Fermin Aldeguer (sarà sostituito in Gresini dal collaudatore Ducati Michele Pirro). Per seguire tutte le sessioni a Buriram servirà puntare la sveglia, ecco gli orari del GP sui nostri canali.

Sprint Race e gara alle 9

Giovedì si parte con la prima conferenza piloti dell'anno a mezzogiorno ora italiana. Poi nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio si scende in pista: prove libere dalle 4.45, con le Pre-qualifiche che scatteranno invece alle 9. Sabato le qualifiche sono alle 4.50, mentre la Sprint Race è in programma alle 9 del mattino. Stesso orario per la gara lunga di domenica della top class, al solito preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15) col commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Il programma del GP Thailandia su Sky Sport e in streaming su NOW:

Giovedì 26 febbraio

  • Ore 12: Conferenza piloti MotoGP
  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 14.30: Racebook

Notte giovedì 26 - venerdì 27 febbraio

  • Ore 2.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 3.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 4.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 7.10: Moto3 - Pre-qualifiche 
  • Ore 8: Moto2 - Pre-qualifiche
  • Ore 8.55: MotoGP – Pre-qualifiche
  • Ore 10.15: Paddock Live Show
  • Ore 10.45: Talent Time

Notte venerdì 27 febbraio - sabato 28 febbraio

  • Ore 2.35: Moto3- prove libere 2
  • Ore 3.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 4.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 4.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 6.45: Moto 3 - qualifiche
  • Ore 7.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 8.30: Paddock Live – Sprint
  • Ore 8.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.30: Talent Time
  • Ore 11.45: MotoGP – Sprint (replica)
  • Ore 14.15: MotoGP – Sprint (replica)

Notte sabato 28 febbraio - domenica 1 marzo

  • Ore 4.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6: Moto3 - gara
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.15: Moto2 - gara
  • Ore 8.15: Paddock Live
  • Ore 8.30: Grid
  • Ore 9: MotoGP - gara
  • Ore 10: Zona Rossa
  • Ore 11: Race Anatomy
  • Ore 12: MotoGP – gara (replica)
  • Ore 14: MotoGP – gara (replica)

