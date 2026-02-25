La MotoGP riparte dalla Thailandia, dove da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo è in programma il primo Gran Premio della stagione 2026, ovviamente LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Sabato qualifiiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9. Domenica gara lunga della top class sempre alle 9, preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15). Di seguito tutto il programma del weekend sui nostri canali, a cominciare dalla conferenza piloti di giovedì a mezzogiorno

Il countdown Mondiale è già iniziato, la MotoGP fa di nuovo sul serio dopo i test pre stagionali. Appuntamento allora da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo per il Gran Premio della Thailandia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti del pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Buriram i piloti daranno vita al primo weekend della stagione 2026, senza però l'infortunato Fermin Aldeguer (sarà sostituito in Gresini dal collaudatore Ducati Michele Pirro). Per seguire tutte le sessioni a Buriram servirà puntare la sveglia, ecco gli orari del GP sui nostri canali.