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Aldeguer al GP Brasile MotoGP: il pilota Gresini è fit, arrivato l'ultimo ok dei medici

gresini racing

La MotoGP sarà al completo in Brasile: il paddock riabbraccia, infatti, Fermin Aldeguer, che ha ottenuto anche l'ultimo ok dei medici e sarà dunque in sella al Goiania. Lo spagnolo del team Gresini ha saltato tutta la pre-season, e anche la prima gara in Thailandia, dopo la frattura della diafisi del femore sinistro rimediata in un allenamento lo scorso gennaio: "E' stato difficile stare a casa tutto questo tempo, per fortuna non ho preso parte soltanto a un GP", ha detto a Sky

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