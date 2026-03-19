La MotoGP sarà al completo in Brasile: il paddock riabbraccia, infatti, Fermin Aldeguer, che ha ottenuto anche l'ultimo ok dei medici e sarà dunque in sella al Goiania. Lo spagnolo del team Gresini ha saltato tutta la pre-season, e anche la prima gara in Thailandia, dopo la frattura della diafisi del femore sinistro rimediata in un allenamento lo scorso gennaio: "E' stato difficile stare a casa tutto questo tempo, per fortuna non ho preso parte soltanto a un GP", ha detto a Sky

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