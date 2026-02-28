Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Moto3, qualifiche GP Thailandia: pole di Almansa, 9° Pini. GRIGLIA E HIGHLIGHTS

BURIRAM
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Prima fila tutta spagnola in Thailandia con Almansa in pole davanti a Carpe e Adrian Fernandez. Pini (9°) è il primo degli italiani, più indietro in griglia Bertelle (21°) e Carraro (24°). Domenica mattina la gara della Moto3 alle 6 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, LA SPRINT RACE LIVE

Prima fila spagnola in Moto 3, con Almansa, davanti a Carpe e Adrian Fernandez. Il caldo della Thailandia e dell’asfalto bollente (52 gradi) non hanno condizionato i tempi: il pilota del team Liqui Moly ha sfiorato il record, fermandosi a due decimi dal tempo firmato l’anno prima da Rueda (poi migrato in Moto2 col titolo di campione Moto3). L’ex Leopard ha rifilato quattro decimi ad Alvaro Carpe, davvero veloce e deciso a contendergli il primo posto, e ha tenuto a distanza il suo ex compagno di squadra Fernandez. 

Indietro Bertelle e Carraro

In seconda fila sono finiti Maximo Quiles, uno dei piloti più attesi in questa stagione, il rookie nonché pilota di casa Pratama e un acciaccato Munoz, rimasto a lungo fermo al box per affaticamento fisico (non ha ancora recuperato del tutto i postumi dell’intervento al femore sinistro, operato a ottobre). Esclusi dalla Q2 sia Bertelle (21°) che Carraro (24°), l’unico italiano in lizza per la pole position.

Pini primo degli italiani

L’unico italiano in lizza per la pole position, Guido Pini, passato da quest’anno al team Leopard, s'è piazzato al nono posto. "Ho sbagliato il rientro in pista – ha spiegato il diciottenne di Borgo san Lorenzo, mi sono ritrovato nel gruppo sbagliato, ma per domenica non sono preoccupato perché abbiamo lavorato soprattutto sulla distanza di gara”. Il più esperto Kelso (quattro podi nel 2025) ha chiuso in diciassettesima posizione, passando dalla Q1.

Moto3, la griglia di partenza del GP Thailandia

Moto3, la griglia di partenza del GP Thailandia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP show: qualifiche alle 4.50, Sprint alle 9

GP THAILANDIA

MotoGP in pista fino a domenica 1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)...

Gonzalez primo nelle pre-qualifiche, 9° Vietti

MOTO2

Il vice campione del mondo in carica parte subito forte, piazzando il miglior tempo nel venerdì...

Moto3: super Almansa nelle pre-qualifiche, 9° Pini

BURIRAM

Almansa è stato il più veloce nelle prove del GP di Thailandia, il primo della stagione. Alle sue...

Moto2, CFMoto compra il 51% di Kalex

la partnership

Il brand cinese investe sul principale telaista della categoria e comincia a pianificare il...

Alex Marquez: "Più pronto e sicuro di me stesso"

gp thailandia

Riparte la MotoGP e come sempre lo fa dalle parole dei piloti. Tra i protagonisti della prima...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS