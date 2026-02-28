Prima fila tutta spagnola in Thailandia con Almansa in pole davanti a Carpe e Adrian Fernandez. Pini (9°) è il primo degli italiani, più indietro in griglia Bertelle (21°) e Carraro (24°). Domenica mattina la gara della Moto3 alle 6 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA SPRINT RACE LIVE

Prima fila spagnola in Moto 3, con Almansa, davanti a Carpe e Adrian Fernandez. Il caldo della Thailandia e dell’asfalto bollente (52 gradi) non hanno condizionato i tempi: il pilota del team Liqui Moly ha sfiorato il record, fermandosi a due decimi dal tempo firmato l’anno prima da Rueda (poi migrato in Moto2 col titolo di campione Moto3). L’ex Leopard ha rifilato quattro decimi ad Alvaro Carpe, davvero veloce e deciso a contendergli il primo posto, e ha tenuto a distanza il suo ex compagno di squadra Fernandez.

Indietro Bertelle e Carraro In seconda fila sono finiti Maximo Quiles, uno dei piloti più attesi in questa stagione, il rookie nonché pilota di casa Pratama e un acciaccato Munoz, rimasto a lungo fermo al box per affaticamento fisico (non ha ancora recuperato del tutto i postumi dell’intervento al femore sinistro, operato a ottobre). Esclusi dalla Q2 sia Bertelle (21°) che Carraro (24°), l’unico italiano in lizza per la pole position.

Pini primo degli italiani L’unico italiano in lizza per la pole position, Guido Pini, passato da quest’anno al team Leopard, s'è piazzato al nono posto. "Ho sbagliato il rientro in pista – ha spiegato il diciottenne di Borgo san Lorenzo, mi sono ritrovato nel gruppo sbagliato, ma per domenica non sono preoccupato perché abbiamo lavorato soprattutto sulla distanza di gara”. Il più esperto Kelso (quattro podi nel 2025) ha chiuso in diciassettesima posizione, passando dalla Q1.