Bentornato Arbolino, protagonista assoluto del pomeriggio in Moto2. Il neo acquisto della Fantic ha segnato il solco, tra sé e gli avversari, rifilando distacchi consistenti per buona parte del turno. Tony ha macinato giri veloci, a lungo inavvicinabili per i suoi avversari. Quando Alonso (per oltre metà turno fuori dalla top 14) e Mario Aji gli sono passati davanti, Tony è risalito in sella e ha rimesso entrambi al loro posto. Il colombiano ha girato tra alti e bassi in un pomeriggio dove la minaccia costante della pioggia, le incertezze dovute alla novità del tracciato (mai del tutto asciutto) hanno rimescolato i valori: per intendersi, uno come Holgado (podio in Thailandia) ha faticato per tutto il turno, senza riuscire a centrare la Q2, staccato di un secondo e mezzo da Arbolino.