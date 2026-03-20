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Moto2, GP Brasile: Arbolino il migliore nelle pre-qualifiche, 6° Vietti

PRE-QUALIFICHE
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Super venerdì del pilota milanese, dominatore nelle pre-qualifiche di Goiania. Alle sue spalle Gonzalez e Alonso. Sesto Vietti, qualificato direttamente al Q2. Costretti a passare dal Q1 Agius, Canet, Holgado e Foggia, sostituto dell'infortunato Lunetta. Domenica la gara della Moto2 alle 17.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

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Bentornato Arbolino, protagonista assoluto del pomeriggio in Moto2. Il neo acquisto della Fantic ha segnato il solco, tra sé e gli avversari, rifilando distacchi consistenti per buona parte del turno. Tony ha macinato giri veloci, a lungo inavvicinabili per i suoi avversari. Quando Alonso (per oltre metà turno fuori dalla top 14) e Mario Aji gli sono passati davanti, Tony è risalito in sella e ha rimesso entrambi al loro posto. Il colombiano ha girato tra alti e bassi in un pomeriggio dove la minaccia costante della pioggia, le incertezze dovute alla novità del tracciato (mai del tutto asciutto) hanno rimescolato i valori: per intendersi, uno come Holgado (podio in Thailandia) ha faticato per tutto il turno, senza riuscire a centrare la Q2, staccato di un secondo e mezzo da Arbolino. 

Manu Gonzalez è 2°, poi Alonso

Solo il vicecampione del mondo, Gonzalez, è riuscito alla fine a ridurre il distacco, piazzandosi alle spalle del milanese, staccato di un decimo abbondante. Turno complicato anche per Senna Agius, Garcia e Canet, tutti obbligati a passare dalla Q1 insieme a Baltus, caduto all’inizio e rimasto a lungo al box in attesa che gli sistemassero la moto. 

Vietti 6°, Foggia in fondo

Turno indecifrabile per Celestino Vietti, in vistoso ritardo per oltre metà del tempo, forse intimidito dalle condizioni della pista.  Quando ha trovato finalmente il ritmo il pilota di Boscoscuro, ha trovato il guizzo per risalire fino al sesto posto di una classifica che, meteo permettendo, potrebbe riservare altre sorprese già in qualifica. Dennis Foggia, sostituto dell'infortunato Luca Lunetta  nello SpeedRS Team, chiude al 28° posto.

Moto2, GP Brasile: i risultati delle pre-qualifiche

Moto2, GP Brasile: i risultati delle pre-qualifiche

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