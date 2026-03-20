Moto3, GP Brasile: Almansa il più veloce nelle pre-qualifiche, 11° PiniMOTO3
Almansa è stato il più veloce nelle prove libere di Goiania. Alle sue spalle Buchanan e Pratama. Qualificato direttamente al Q2 anche Pini (11°). Costretti, invece, a passare dal Q1 gli altri due italiani, Bertelle (16°) e Carraro (18°). Domenica la gara della Moto3 alle 16 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Il disegno del tracciato è piaciuto a tutti, decisamente meno il meteo che ha accolto i protagonisti della Moto3, i primi ad inaugurare la novità del Gran Premio del Brasile, tornato in calendario a 22 anni di distanza. La pioggia del mattino ha imposto lo slittamento di tutto il programma, ma il sole caldo del pomeriggio non è riuscito ad asciugare del tutto l’asfalto. Tra evidenti chiazze d’umido ne è venuto fuori in prequalifica un ottimo Almansa, già protagonista in Thailandia. Sicuro di sé e in gran forma, ha segnato il miglior tempo girando da solo.
Bene Buchanan e Pratama
Subito alle sue spalle l’australiano Buchanan, terzo tempo per il sorprendente indonesiano Pratama, emerso a casa sua in Thailandia, e partito bene in Brasile. Quindi Kelso, Salmela ed Esteban. Per trovare un nome favorito (Almansa a parte) bisogna scendere al settimo posto, fino a Uriarte, primo qualificato dello squadrone KTM.
Pini 11°, Bertelle e Carraro fuori dal Q2
L’atteso Quiles s’è salvato per poco, in quattordicesima posizione, Adrian Fernandez, altro pilota di punta, dovrà passare dalla Q1 col diciassettesimo tempo, alle spalle di Matteo Bertelle, e davanti ad Alvaro Carpe, fin qui sotto tono. Dei piloti italiani in pista, solo Guido Pini ha centrato la Q2, con l’undicesimo posto, conquistato prima di uno spettacolare high-side a fine turno, mentre si alzava fortissimo il vento, foriero di nuvoloni carichi di pioggia. Nicola Carraro ha chiuso al 18° posto.