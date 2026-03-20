Almansa è stato il più veloce nelle prove libere di Goiania. Alle sue spalle Buchanan e Pratama. Qualificato direttamente al Q2 anche Pini (11°). Costretti, invece, a passare dal Q1 gli altri due italiani, Bertelle (16°) e Carraro (18°). Domenica la gara della Moto3 alle 16 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Il disegno del tracciato è piaciuto a tutti, decisamente meno il meteo che ha accolto i protagonisti della Moto3, i primi ad inaugurare la novità del Gran Premio del Brasile, tornato in calendario a 22 anni di distanza. La pioggia del mattino ha imposto lo slittamento di tutto il programma, ma il sole caldo del pomeriggio non è riuscito ad asciugare del tutto l’asfalto. Tra evidenti chiazze d’umido ne è venuto fuori in prequalifica un ottimo Almansa, già protagonista in Thailandia. Sicuro di sé e in gran forma, ha segnato il miglior tempo girando da solo.