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MotoGP, gli orari del GP Brasile 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race

MotoGp

MotoGP in pista fino a domenica 22 marzo per il Gran Premio del Brasile, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione agli orari al Goiania: sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19. Domenica gara lunga della top class alla stessa ora, preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15)

FAI UN GIRO AL GOIANIA. VIDEO

Secondo Gran Premio 2026 per la MotoGP, in pista in Brasile fino a domenica 22 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la gara inaugurale della Thailandia, vinta da Marco Bezzecchi su Aprilia il giorno successivo al trionfo Sprint a firma Pedro Acosta (leader del Mondiale). I piloti dovranno cimentarsi su un circuito nuovo, la rinnovata pista del Goiania intitolata ad Ayrton Senna: qui il Motomondiale non corre addirittura dagli anni Ottanta. Del 2004 (ben 22 anni fa) l'ultimo GP del Brasile, ma sul circuito di Jacarepaguá, vicino a Rio de Janeiro. 

Sprint sabato alle 19, GP domenica alla stessa ora

Venerdì le prime Libere sono in programma alle 15.05, poi alle 19.20 i piloti scenderanno in pista per le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Il 21 marzo si parte alle 14.10 con le FP2, a cui seguirà la caccia alla pole con le qualifiche alle 14.45. Alle 19, sulla distanza di 15 giri, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 19 (31 giri), preceduta dalla Moto3 alle ore 16 e dalla Moto2 alle 17.15.

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW è prevista una prima replica del GP alle ore 22. Le altre fasce orarie sono a mezzanotte italiana tra domenica e lunedì e poi ancora alle 2, alle 3.30 e alle 8.30 di lunedì mattina. Inoltre il GP del Brasile sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati Sky grazie all'opzione On demand.

GP Brasile: gli orari su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW:

Venerdì 20 marzo

  • Ore 12.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 13.55: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 15: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 17.10: Paddock Live
  • Ore 17.15: Moto3 – Pre-qualifiche
  • Ore 18.10: Moto2 - Pre-qualifiche
  • Ore 19.15: MotoGP – Pre-qualifiche
  • Ore 20.40: Paddock Live Show
  • Ore 21.10: Talent Time
  • Ore 21.25: Speciale "Dakar 2026, I signori della sabbia"

Sabato 21 marzo

  • Ore 12.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 13.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 14.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 14.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 15.40: Paddock Live
  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 16.45: Moto 3 - qualifiche
  • Ore 17.35: Moto2 - qualifiche
  • Ore 18.30: Paddock Live – Sprint
  • Ore 18.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 19.45: Paddock Live Show
  • Ore 20.30: Talent Time
  • Ore 20.45: Speciale "Dakar 2026, I signori della sabbia"

Domenica 22 marzo

  • Ore 14.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 15: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 16: Moto3 - gara
  • Ore 17: Paddock Live
  • Ore 17.15: Moto2 - gara
  • Ore 18.15: Paddock Live
  • Ore 18.30: Grid
  • Ore 19: MotoGP - gara
  • Ore 20: Zona Rossa
  • Ore 21: Race Anatomy MotoGP

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