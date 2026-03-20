MotoGP in pista fino a domenica 22 marzo per il Gran Premio del Brasile, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione agli orari al Goiania: sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19. Domenica gara lunga della top class alla stessa ora, preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15)
Secondo Gran Premio 2026 per la MotoGP, in pista in Brasile fino a domenica 22 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la gara inaugurale della Thailandia, vinta da Marco Bezzecchi su Aprilia il giorno successivo al trionfo Sprint a firma Pedro Acosta (leader del Mondiale). I piloti dovranno cimentarsi su un circuito nuovo, la rinnovata pista del Goiania intitolata ad Ayrton Senna: qui il Motomondiale non corre addirittura dagli anni Ottanta. Del 2004 (ben 22 anni fa) l'ultimo GP del Brasile, ma sul circuito di Jacarepaguá, vicino a Rio de Janeiro.
Sprint sabato alle 19, GP domenica alla stessa ora
Venerdì le prime Libere sono in programma alle 15.05, poi alle 19.20 i piloti scenderanno in pista per le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Il 21 marzo si parte alle 14.10 con le FP2, a cui seguirà la caccia alla pole con le qualifiche alle 14.45. Alle 19, sulla distanza di 15 giri, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 19 (31 giri), preceduta dalla Moto3 alle ore 16 e dalla Moto2 alle 17.15.
Le repliche della gara su Sky Sport e NOW
Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW è prevista una prima replica del GP alle ore 22. Le altre fasce orarie sono a mezzanotte italiana tra domenica e lunedì e poi ancora alle 2, alle 3.30 e alle 8.30 di lunedì mattina. Inoltre il GP del Brasile sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati Sky grazie all'opzione On demand.
GP Brasile: gli orari su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW:
Venerdì 20 marzo
- Ore 12.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 13.55: Moto2 - prove libere 1
- Ore 15: MotoGP - prove libere 1
- Ore 17.10: Paddock Live
- Ore 17.15: Moto3 – Pre-qualifiche
- Ore 18.10: Moto2 - Pre-qualifiche
- Ore 19.15: MotoGP – Pre-qualifiche
- Ore 20.40: Paddock Live Show
- Ore 21.10: Talent Time
- Ore 21.25: Speciale "Dakar 2026, I signori della sabbia"
Sabato 21 marzo
- Ore 12.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 13.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 14.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 14.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 15.40: Paddock Live
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 16.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 17.35: Moto2 - qualifiche
- Ore 18.30: Paddock Live – Sprint
- Ore 18.55: MotoGP - Sprint
- Ore 19.45: Paddock Live Show
- Ore 20.30: Talent Time
- Ore 20.45: Speciale "Dakar 2026, I signori della sabbia"
Domenica 22 marzo
- Ore 14.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 15: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: Moto3 - gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.15: Moto2 - gara
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 18.30: Grid
- Ore 19: MotoGP - gara
- Ore 20: Zona Rossa
- Ore 21: Race Anatomy MotoGP