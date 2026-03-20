MotoGP in pista fino a domenica 22 marzo per il Gran Premio del Brasile, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Attenzione agli orari al Goiania: sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19. Domenica gara lunga della top class alla stessa ora, preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15)

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW è prevista una prima replica del GP alle ore 22. Le altre fasce orarie sono a mezzanotte italiana tra domenica e lunedì e poi ancora alle 2, alle 3.30 e alle 8.30 di lunedì mattina. Inoltre il GP del Brasile sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati Sky grazie all'opzione On demand.