Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Moto3, Esteban in pole nel GP Brasile: risultati e highlights delle qualiifche a Goiania

highlights
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Getty

Le qualifiche in Moto3 restituiscono una griglia che non ti aspetti: Esteban, Perrone e il malese Danish occupano la prima fila. Indietro i big, con Pini sedicesimo. Bandiera rossa durante la sessione per una brutta caduta di Buchanan. La gara scatterà domani alle 16, LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, IL PROGRAMMA DI DOMANI

Gli esordienti meglio dei big. La novità del Brasile, pista sconosciuta, ha rimescolato i valori. In prima fila spicca il primo posto di Esteban, alla sua prima pole nella stagione che lo vede al via con un sellino sicuro, dopo i continui passaggi di squadra, le retrocessioni degli anni passati, gli sprazzi di talento mai del tutto riconosciuto. Di Perrone finito al suo fianco, si sa che è un predestinato, ma di Danish che chiude la prima fila, il pubblico meno esperto sa poco o nulla, tranne, forse, che è malese e che nel 2025 si è schierato in griglia solo tre volte. L’indonesiano Pratama, quarto tempo, lo si conosce soprattutto per il podio conquistato a sorprese a casa sua, in Thailandia, ma in Brasile ha trovato misure e ritmo fio dal primo turno. In terza fila col nono tempo, troviamo anche Salmela, altro nome sconosciuto; vent’anni, finlandese, è al suo primo mondiale. I piloti favoriti sulla carta, non hanno fin qui  rispettato i pronostici:  Uriarte è finito in sesta posizione, davanti all’esperto Kelso e a Yamanaka, Carpe altro nome di punta della compagine Ktm, ha chiuso col decimo tempo in quarta fila. Quiles è rientrato con l’undicesimo tempo, molto  al di sotto del suo potenziale, ma tutto sommato fortunato dopo una caduta iniziale e una seconda salvata per miracolo. Fernandez, dodicesimo, è dovuto passare dalle Q1, Almansa, trionfatore in Thailandia, dovrà cercare di rimontare dalla quarta fila. Guido Pini, migliore dei tre italiani in gara, si è piazzato in sedicesima posizione. 

Moto3, la griglia di partenza in Brasile

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Buco in pista, programma ritardato: ricostruzione

MotoGp

Sprint MotoGP alle 20.20, a seguire le qualifiche Moto3 e la Moto2 spostata a domenica mattina...

MotoGP show: Sprint Race alle 20.20 su Sky Sport

live su sky

MotoGP in pista fino a domenica 22 marzo per il Gran Premio del Brasile, LIVE su Sky Sport e in...

Bez: "Chiari problemi, stiamo cercando di capire"

aprilia

Venerdì complicato per il pilota dell'Aprilia, 20° nelle pre-qualifiche 'bagnate' di Goiania e...

Moto2: Arbolino vola in Brasile, 6° Vietti

PRE-QUALIFICHE

Super venerdì del pilota milanese, dominatore nelle pre-qualifiche di Goiania. Alle sue spalle...

Super Almansa nelle pre-qualifiche, 11° Pini

MOTO3

Almansa è stato il più veloce nelle prove libere di Goiania. Alle sue spalle Buchanan e Pratama....
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS