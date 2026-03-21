Gli esordienti meglio dei big. La novità del Brasile, pista sconosciuta, ha rimescolato i valori. In prima fila spicca il primo posto di Esteban, alla sua prima pole nella stagione che lo vede al via con un sellino sicuro, dopo i continui passaggi di squadra, le retrocessioni degli anni passati, gli sprazzi di talento mai del tutto riconosciuto. Di Perrone finito al suo fianco, si sa che è un predestinato, ma di Danish che chiude la prima fila, il pubblico meno esperto sa poco o nulla, tranne, forse, che è malese e che nel 2025 si è schierato in griglia solo tre volte. L’indonesiano Pratama, quarto tempo, lo si conosce soprattutto per il podio conquistato a sorprese a casa sua, in Thailandia, ma in Brasile ha trovato misure e ritmo fio dal primo turno. In terza fila col nono tempo, troviamo anche Salmela, altro nome sconosciuto; vent’anni, finlandese, è al suo primo mondiale. I piloti favoriti sulla carta, non hanno fin qui rispettato i pronostici: Uriarte è finito in sesta posizione, davanti all’esperto Kelso e a Yamanaka, Carpe altro nome di punta della compagine Ktm, ha chiuso col decimo tempo in quarta fila. Quiles è rientrato con l’undicesimo tempo, molto al di sotto del suo potenziale, ma tutto sommato fortunato dopo una caduta iniziale e una seconda salvata per miracolo. Fernandez, dodicesimo, è dovuto passare dalle Q1, Almansa, trionfatore in Thailandia, dovrà cercare di rimontare dalla quarta fila. Guido Pini, migliore dei tre italiani in gara, si è piazzato in sedicesima posizione.