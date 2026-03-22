Il pilota spagnolo trionfa a Goiania e diventa il nuovo leader del Mondiale di Moto2. Secondo Munoz, sul podio anche Gonzalez. Gli italiani: 7° Arbolino, 9° Vietti, 23° Foggia, che ha sostituito l'infortunato Lunetta. Ora il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP BRASILE, LA GARA LIVE

Il duello annunciato, il derby di fuoco in casa Aspar, è svanito alla partenza, colpa di Alonso che ha sbagliato al via perdendo nove posizioni. Il suo compagno di squadra ha invece contenuto l’ottimo scatto di Escrig e al terzo giro era già in testa. Da lì in poi, Holgado non si è più mosso. Alonso ha recuperato tre posizioni al primo giro e due passaggi dopo era quinto, ma l’operazione rimonta si è arenata al nono passaggio, quando ha iniziato a perdere per finire risuperato da Gonzalez, quindi anche da Guevara e Arbolino.

Che duello nel finale tra Holgado e Munoz Davanti, Holgado ha cercato lo strappo, ma Munoz non ha mollato un centimetro seguito da Escrig. Munoz negli ultimi sei giri ha annullato il secondo e due che Holgado aveva già messo tra di loro, mettendolo nel mirino a due giri dalla fine: al suo attacco, riuscito prima della esse, ha però risposto subito Holgado che con le forze residue ha rifilato mezzo secondo al pilota di Italtrans che ha però blindato il secondo gradino del podio. Alle sue spalle Escrig s’è visto azzerare il vantaggio abbondante che aveva su Gonzalez, che gli ha sfilato il terzo posto nelle battute finali.

Alonso non 'ingrana' ancora Quinto posto per Alonso che è riuscito a difendersi da Guevara che dopo la fiammata inziale, ha faticato a tenere il ritmo dei primi. Fin qui il gioiellino del Team Aspar (che si conferma la migliore squadra delle classi minori) è stato un po’ al di sotto dei pronostici, a differenza del suo compagno di squadra che dopo il podio in Thailandia con questa vittoria si porta in testa al mondiale, davanti a Gonzalez.

La gara degli italiani I migliore dei nostri connazionali è stato Tony Arbolino, bravo al via (da 10° a 5°), e poi in lotta con Guevara, Gonzalez e Alonso, per chiudere infine in settima posizione. Celestino Vietti, nono, ha chiuso la gara staccato di quasi dodici secondi dal primo.

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP Brasile