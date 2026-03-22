Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Moto3, GP Brasile: Quiles vince la gara di Goiania, Morelli 2° e nuovo leader. HIGHLIGHTS

goiania
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Doppietta Aspar in Brasile, con Quiles davanti al compagno di team Marco Morelli (nuovo leader del Mondiale). Il miglior italiano è Guido Pini, 5° al traguardo. Ecco il resoconto della gara di Goiania della Moto3

GP BRASILE, LA GARA MOTOGP LIVE

Due gare in una e un bel carico di emozioni. Il secondo GP della Moto3 è stato diviso in due parti, per via della caduta di Ogden che ha imposto la bandiera rossa per permettere ai commissari di recuperare la sua moto. E delle due metà, meglio la seconda della prima, ridotta a cinque giri infuocati. Tra il primo e il secondo tempo non è però cambiato il leader: Maximo Quiles. Nella prima metà il pilota di Aspar aveva staccato il gruppo (da 11° a 1° in tre giri) insieme ad Almansa, poi caduto al tredicesimo passaggio. Quando è rientrato per il secondo via aveva un vantaggio di oltre 4 secondi (ridotti a 3,4 per via della classifica presa al giro precedente). Nella seconda parte Quiles ha preso il largo in poche curve, ma Morelli gli ha mangiato tutto il vantaggio arrivandogli a un decimo di distanza, non abbastanza per tentare un attacco; il secondo posto dell’argentino ha esaltato il box di Aspar che ha potuto festeggiare una doppietta forse inattesa (tutti temevano giustamente Almansa).

Guido Pini 5° con qualche rimpianto

Perso il poleman Esteban al quarto giro, c’ha pensato Pratama ad accendere la lotta per il podio, con sorpassi decisi su Pini, Perrone, Carpe e Salmela. L’indonesiano, dopo il quinto posto in Indonesia, col terzo odierno si porta alle spalle di Morelli e Quiles nella classifica di campionato. Resta il rimpianto di Guido Pini che aveva la velocità per giocarsi il podio, ha lottato con Salmela e Carpe nelle battute finali, ma ha dovuto accontentarsi della quinta posizione, dopo una bella rimonta dalla sedicesima casella in griglia (era caduto in qualifica). Comunque meglio del suo compagno di squadra, Fernandez (8°). Gli altri italiani: 17° Carraro, caduto Bertelle al secondo via, dopo un contatto con Rios (finito sotto la lente dello steward panel).

Moto3, l'ordine d'arrivo del GP Brasile

La classifica del Mondiale dopo il Brasile

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto3, Esteban in pole a Goiania. Pini 16°

highlights

Le qualifiche in Moto3 restituiscono una griglia che non ti aspetti: Esteban, Perrone e il malese...

Buco in pista, programma ritardato: ricostruzione

MotoGp

Sprint MotoGP alle 20.20, a seguire le qualifiche Moto3 e la Moto2 spostata a domenica mattina...

Gran finale a Goiania: gara alle 19 su Sky Sport

live su sky

MotoGP in pista fino a domenica 22 marzo per il Gran Premio del Brasile, LIVE su Sky Sport e in...

Bez: "Chiari problemi, stiamo cercando di capire"

aprilia

Venerdì complicato per il pilota dell'Aprilia, 20° nelle pre-qualifiche 'bagnate' di Goiania e...

Moto2: Arbolino vola in Brasile, 6° Vietti

PRE-QUALIFICHE

Super venerdì del pilota milanese, dominatore nelle pre-qualifiche di Goiania. Alle sue spalle...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS