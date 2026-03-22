Due gare in una e un bel carico di emozioni. Il secondo GP della Moto3 è stato diviso in due parti, per via della caduta di Ogden che ha imposto la bandiera rossa per permettere ai commissari di recuperare la sua moto. E delle due metà, meglio la seconda della prima, ridotta a cinque giri infuocati. Tra il primo e il secondo tempo non è però cambiato il leader: Maximo Quiles. Nella prima metà il pilota di Aspar aveva staccato il gruppo (da 11° a 1° in tre giri) insieme ad Almansa, poi caduto al tredicesimo passaggio. Quando è rientrato per il secondo via aveva un vantaggio di oltre 4 secondi (ridotti a 3,4 per via della classifica presa al giro precedente). Nella seconda parte Quiles ha preso il largo in poche curve, ma Morelli gli ha mangiato tutto il vantaggio arrivandogli a un decimo di distanza, non abbastanza per tentare un attacco; il secondo posto dell’argentino ha esaltato il box di Aspar che ha potuto festeggiare una doppietta forse inattesa (tutti temevano giustamente Almansa).