Moto3, GP Brasile: Quiles vince la gara di Goiania, Morelli 2° e nuovo leader. HIGHLIGHTSgoiania
Doppietta Aspar in Brasile, con Quiles davanti al compagno di team Marco Morelli (nuovo leader del Mondiale). Il miglior italiano è Guido Pini, 5° al traguardo. Ecco il resoconto della gara di Goiania della Moto3
Due gare in una e un bel carico di emozioni. Il secondo GP della Moto3 è stato diviso in due parti, per via della caduta di Ogden che ha imposto la bandiera rossa per permettere ai commissari di recuperare la sua moto. E delle due metà, meglio la seconda della prima, ridotta a cinque giri infuocati. Tra il primo e il secondo tempo non è però cambiato il leader: Maximo Quiles. Nella prima metà il pilota di Aspar aveva staccato il gruppo (da 11° a 1° in tre giri) insieme ad Almansa, poi caduto al tredicesimo passaggio. Quando è rientrato per il secondo via aveva un vantaggio di oltre 4 secondi (ridotti a 3,4 per via della classifica presa al giro precedente). Nella seconda parte Quiles ha preso il largo in poche curve, ma Morelli gli ha mangiato tutto il vantaggio arrivandogli a un decimo di distanza, non abbastanza per tentare un attacco; il secondo posto dell’argentino ha esaltato il box di Aspar che ha potuto festeggiare una doppietta forse inattesa (tutti temevano giustamente Almansa).
Guido Pini 5° con qualche rimpianto
Perso il poleman Esteban al quarto giro, c’ha pensato Pratama ad accendere la lotta per il podio, con sorpassi decisi su Pini, Perrone, Carpe e Salmela. L’indonesiano, dopo il quinto posto in Indonesia, col terzo odierno si porta alle spalle di Morelli e Quiles nella classifica di campionato. Resta il rimpianto di Guido Pini che aveva la velocità per giocarsi il podio, ha lottato con Salmela e Carpe nelle battute finali, ma ha dovuto accontentarsi della quinta posizione, dopo una bella rimonta dalla sedicesima casella in griglia (era caduto in qualifica). Comunque meglio del suo compagno di squadra, Fernandez (8°). Gli altri italiani: 17° Carraro, caduto Bertelle al secondo via, dopo un contatto con Rios (finito sotto la lente dello steward panel).