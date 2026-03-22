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Qualifiche Moto2 Brasile: pole di Holgado su Alonso dopo il rinvio. HIGHLIGHTS

MotoGp
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Programma stravolto e qualifiche rinviate alla domenica per una buca in pista. Daniel Holgado del Team Aspar si prende la pole sul compagno di squadra Alonso

Dopo aver perso il warm up domenicale, insieme alla Moto 3, la Moto 2 si è trovata a giocarsi la qualifica domenica mattina, posticipata per i noti problemi verificatisi sabato sulla pista brasiliana (una buca che ha fatto slittare tutto il programma). Ha detto bene a Daniel Holgado, passato indenne dalla Q1, rilanciatosi in Q2 per andarsi a prendersi la quinta pole della media cilindrata. E si infiamma così la battaglia, perché il sempre atteso Alonso, suo compagno di squadra, s’è piazzato in seconda posizione, per un derby in casa Aspar (il team manager spagnolo gongolava soddisfatto al box) che dovrebbe animare la gara. Fin qui è invece mancato il vicempione in carica, Gonzalez, quarto e visibilmente scontento. Meglio di lui ha fatto Escrig, terzo con la Forward (per la prima volta in prima fila). Piqueras e Veijer a chiudere la seconda fila, Alonso Lopez ad aprire la terza davanti a Vietti e all’indonesiano Aji. Solo decimo Arbolino. Mancano nomi illustri nelle prime file: Senna Agius, poleman in Indonesia, partirà addirittura dall’ultima casella, Canet mai della partita, poco più avanti, in venticinquesima posizione, davanti a Navarro e dietro a Fernandez e Foggia, chiamato a sostituire l’infortunato Lunetta. Solo penultimo il campione della Moto 3 Rueda.

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