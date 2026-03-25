Torna in pista il mondiale Superbike con il round #2 della stagione in Portogallo. Tutti a caccia di Nicolo’ Bulega e della Ducati. E c’e’ anche il ritorno di Jonathan Rea sui saliscendi di Portimao. Tutto il week-end live su Sky Sport. Gara 1 sabato alle 16.30 su SkySport Arena, Gara 2 domenica alle 16.30 su SkySport MotoGP, Superpole Race domenica alle 12 su SkySport MotoGP LO SPECIALE SUPERBIKE

Secondo prova del mondiale 2026 in scena questo fine settimana nella bellissima Portimao. Nicolò Bulega e la Ducati si presentano in Portogallo forti della tripletta nel round di apertura a Phillip Island, favoriti d'obbligo, e in caccia di quella striscia di dieci successi consecutivi che porterebbe l'italiano nel ristretto club nel quale troverebbe Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Dall'altra parte del box Ducati, Iker Lecuona dopo il positivo debutto con la Panigale V4R, punta decisamente alla top 5 se non addirittura al podio, non così lontano dopo il passaggio da Honda a Ducati.

Lavori in corso in Yamaha e BMW Detto di Bulega, venendo agli altri piloti italiani, Andrea Locatelli e la Yamaha dovranno cercare di far meglio del week-end australiano, chiuso con un quinto posto del bergamasco come best result che ha portato 11 dei 14 punti totali raccolti dalla casa di Iwata. Vierge, Gardner e Manzi sperano anche loro di beneficiare in gara dei recenti test a Portimao, con i piloti del team ufficiale che hanno potuto godere di una giornata aggiuntiva finalmente col sole. Danilo Petrucci e il compagno di team Miguel Oliveira, che a Portimao corre in casa e ha già vinto qui in MotoGP, arrivano in Algarve fiduciosi di potersi lasciare alle spalle il difficile esordio australiano. I test pre-round, seppur bagnati, hanno permesso ai piloti BMW factory di migliorare la conoscenza della M1000 RR facendo dei passi in avanti nella ricerca del set up di base. Work in progress quindi nel box gestito dal Shaun Muir Racing.

Baldassarri, Montella e Bassani, buona la prima. Ora a caccia di conferme Oltre a Bulega ci sono altri tre italiani che hanno brillato a Phillip Island. Lorenzo Baldassarri, al debutto con la Ducati del team indipendente Go Eleven, ha chiuso terzo in gara 1 preceduto da Yari Montella, sempre su Ducati, ma schierata dal Barni Racing (a podio anche con Bautista). Axel Bassani a sua volta è stato protagonista di una domenica fantastica, portando la Bimota a podio sia la mattina nella Superpole Race sia nella gara lunga del pomeriggio, chiudendo sempre alle spalle di Bulega. La Bimota Rimini va forte e Bassani e Lowes sembrano in gran forma.

Il ritorno di Jonathan Rea Sei titoli mondiali, 119 vittorie, 44 pole, 264 podi, 470 gare. Nessuno come lui, mai. Ritorna in pista, dopo l’amaro ritiro dello scorso anno, quando aveva saltato l’ultimo round di Jerez per infortunio, chiudendo così il contratto biennale con Yamaha. Non poteva finire in questo modo la storia sportiva di Jonathan Rea, che da collaudatore HRC avrà la possibilità di tornare in gara come sostituto dell’infortunato Dixon. Tra corsi e ricorsi storici il campionissimo nord-irlandese torna a Portimao dove nel 2028 esordì nel mondiale Superbike proprio con la Honda, mettendosi subito davanti tra quelli che contano. Sarà bello rivederlo in pista.