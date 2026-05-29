Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, orari GP Italia: dove vedere la gara del Mugello in tv e streaming su Sky e NOW

MotoGp

MotoGP in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia fino a domenica 31 maggio, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e top class alle 14. Torna in pista Marc Marquez, Michele Pirro e Cal Crutchlow al posto degli infortunati Alex Marquez e Johann Zarco

LA CLASSIFICA PRIMA DEL MUGELLO

La MotoGP fa tappa al Mugello per il Gran Premio d'Italia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 31 maggio. Ducati proverà a riconfermarsi sul circuito di Scarperia, dove ha vinto nelle ultime 4 edizioni, mentre Aprilia andrà a caccia della prima vittoria forte di un grande inizio di stagione. Marco Bezzecchi, dopo le prime 6 gare della stagione, è leader del Mondiale con 15 punti di vantaggio sul compagno di team Jorge Martin. Occhi puntati su Marc Marquez, vincitore qui nel 2025 e al rientro dopo la doppia operazione a spalla e piede. Assenti, invece, Alex Marquez e Johann Zarco, che saranno sostituiti rispettivamente da Michele Pirro e Cal Crutchlow.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14

Al Mugello si accendono i motori oggi, venerdì 29 maggio, con le prime prove libere a partire dalle 10.45. Alle 15 sono invece in programma le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Il 30 maggio, dopo le FP2 alle 10.10. parte la caccia alla pole con le qualifiche alle 10.50. Alle 15 semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del GP d'Italia. Domenica la gara lunga della top class è alle 14

Gara Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15

Da non perdere anche le gare della Moto3 e della Moto2, che come sempre precederanno la top class con partenza rispettivamente alle 11 del mattino, dopo warm up e Rider Fan Parade, e alle 12.15. Inoltre nel weekend torna l'Harley-Davidson Bagger World Cup, col secondo round che avrà come motivo principale di interesse il debutto di Andrea Iannone

Le repliche della gara su Sky e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 18. Le altre fasce orarie sono alle 20, alle 22 e all'1 di notte tra domenica e lunedì. Inoltre il GP d'Italia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.

GP d'Italia, il programma e gli orari del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW:

Venerdì 29 maggio

  • Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 - pre qualifiche
  • Ore 14: Moto2 - pre qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – pre qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 30 maggio

  • Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.05: Harley-Davidson Bagger World Cup - Race 1
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
  • Ore 13.35: Moto2 - qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live – sprint
  • Ore 14.55: MotoGP - sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time
  • Ore 17:  Harley-Davidson Bagger World Cup - Race 2

Domenica 31 maggio

  • Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 - gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 - gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bulega: "Futuro? L'ultima parola spetta a Rossi"

verso il 2027

Nel media day Superbike di Aragon Nicolò Bulega ha parlato del suo futuro: "Mi piacerebbe fare il...

Bezzecchi: "Vincere al Mugello sarebbe un sogno"

MotoGp

Il leader del Mondiale è intervenuto nella conferenza piloti: "Qui è tutto fantastico: la pista,...

Bagnaia: "Mugello pista amica, spero mi dia boost"

MotoGp

Dalla magia del Mugello, dove ha vinto tre volte di fila tra il 2022 e il 2024, al ritorno di...

MotoGP, rivivi la conferenza piloti del Mugello

gp italia

La conferenza stampa piloti di Bezzecchi, Di Giannantonio e Bagnaia ha dato il via al weekend del...

Marquez, ok dei medici: sarà rivisto dopo le FP1

MotoGp

Il ducatista ha ricevuto il semaforo verde dai medici dopo il controllo al circuito, ma dovrà...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS