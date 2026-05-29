MotoGP in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia fino a domenica 31 maggio, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e top class alle 14. Torna in pista Marc Marquez, Michele Pirro e Cal Crutchlow al posto degli infortunati Alex Marquez e Johann Zarco LA CLASSIFICA PRIMA DEL MUGELLO

La MotoGP fa tappa al Mugello per il Gran Premio d'Italia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 31 maggio. Ducati proverà a riconfermarsi sul circuito di Scarperia, dove ha vinto nelle ultime 4 edizioni, mentre Aprilia andrà a caccia della prima vittoria forte di un grande inizio di stagione. Marco Bezzecchi, dopo le prime 6 gare della stagione, è leader del Mondiale con 15 punti di vantaggio sul compagno di team Jorge Martin. Occhi puntati su Marc Marquez, vincitore qui nel 2025 e al rientro dopo la doppia operazione a spalla e piede. Assenti, invece, Alex Marquez e Johann Zarco, che saranno sostituiti rispettivamente da Michele Pirro e Cal Crutchlow.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Al Mugello si accendono i motori oggi, venerdì 29 maggio, con le prime prove libere a partire dalle 10.45. Alle 15 sono invece in programma le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Il 30 maggio, dopo le FP2 alle 10.10. parte la caccia alla pole con le qualifiche alle 10.50. Alle 15 semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del GP d'Italia. Domenica la gara lunga della top class è alle 14.

Gara Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 Da non perdere anche le gare della Moto3 e della Moto2, che come sempre precederanno la top class con partenza rispettivamente alle 11 del mattino, dopo warm up e Rider Fan Parade, e alle 12.15. Inoltre nel weekend torna l'Harley-Davidson Bagger World Cup, col secondo round che avrà come motivo principale di interesse il debutto di Andrea Iannone.

Le repliche della gara su Sky e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 18. Le altre fasce orarie sono alle 20, alle 22 e all'1 di notte tra domenica e lunedì. Inoltre il GP d'Italia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.