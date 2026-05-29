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Moto3, Ogden 1° nelle Pre-qualifiche al Mugello: in difficoltà gli italiani

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Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©IPA/Fotogramma

Nelle pre-qualifiche del Mugello, Scott Ogden piazza la sua KTM al primo posto: dietro di lui, seguono Morelli e Fernandez. In difficoltà gli italiani, che sulla pista casalinga dovranno tutti passare dal Q1. Quiles evita al pelo la doppia sessione di qualifica, mentre Danish cade e chiude al 21° posto. I risultati delle prequalifiche della Moto3 al Mugello

MOTOGP, LE PREQUALIFICHE LIVE

Comincia in salita il Mugello degli italiani, tutti obbligati a passare dalla Q1. Eppure, non era partita male la prequalifica: Pini 7°, Bertelle poco distante, ma nel finale entrambi non hanno migliorato i propri tempi, tutti gli altri invece si. Così, Matteo, quello che sembrava più in forma, è scivolato in  ventesima posizione, Pini, un po’ meglio, è finito tre posizioni più avanti, Carraro, addirittura due posti più indietro. Il Mugello si conferma una pista complicata, soprattutto per il gioco delle scie che nel caso della Moto 3 è determinante. Davanti a tutti si è classificato Scott Ogden, davanti a Morelli e Fernandez, che girando da solo è apparso subito a suo agio con il tracciato toscano. Buon recupero di Almansa (6°), che al mattino con la pista bagnata aveva girato con prudenza, come Munoz, alla fine quarto. L’attesissimo Quiles, vincitore nel 2025, ha invece rischiato di restare escluso dalla Q2. Si è salvato per pochissimo, col quattordicesimo tempo,  e solio 72 millesimi di vantaggio su Uriarte, escluso dalla Q2, per ora. E pensare che al momento del time attack decisivo, tutti hanno aspettato lui per sfruttarne la scia. Lo spagnolo ha provato a staccare tutti subito, peccato che i tempi non siano arrivati. In Q1 dovranno passare anche i due piloti di Simoncelli (O’Gorman, 23°, e Rammerstorfer, 25°). 

Moto3, i risultati delle Pre-qualifiche al Mugello

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