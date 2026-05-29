Sicurezza in MotoGP, le 4 idee di Carlos Ezpeleta

Il tema della sicurezza in MotoGP è sempre di attualità, soprattutto dopo quanto accaduto nell'ultimo weekend di campionato a Barcellona. Carlos Ezpeleta , Chief Sport Officer della MotoGP, ha parlato su motogp.com di alcune modifiche che potranno essere apportate per aumentare la sicurezza dei piloti . "Dopo Barcellona, insieme alla Direzione Gara, abbiamo parlato con le squadre per capire come migliorare e lo faremo anche qui con i piloti in Safety Commission".

"Non era possibile cambiare le cose già al Mugello"

Ezpeleta ha proseguito: "Non era possibile cambiare le cose già in questo fine settimana, ma sono queste le aree in cui possiamo lavorare". Poi sulle modifiche: "Per quanto riguarda lo schieramento, possiamo considerare la cosa ma sarebbe un grandissimo cambiamento dal punto di vista sportivo e in alcuni circuiti bisognerebbe fare dei lavori. Gli abbassatori verranno aboliti nel 2027, quindi stiamo discutendo se possiamo fare qualcosa già quest'anno". I piloti avevano chiesto di non utilizzare gli abbassatori a Silverstone e Phillip Island, circuiti in cui alla prima curva non c'è una gran staccata e il dispositivo potrebbe non sganciarsi: "Stiamo pensando a tutti i circuiti", ha commentato Ezpeleta.