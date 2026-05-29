Sicurezza in MotoGP, le 4 idee di Carlos Ezpeleta

Carlos Ezpeleta ha parlato al sito della MotoGP di alcune modifiche che potranno essere introdotte per aumentare la sicurezza dei piloti. Ci si concentrerà su quattro punti: aumentare la distanza tra un pilota e l'altro in griglia, discutere sull'uso degli abbassatori in partenza, posizionare una protezione dietro la ruota posteriore e introdurre un sistema di avviso per i piloti nelle vicinanze in caso di problemi tecnici
Il tema della sicurezza in MotoGP è sempre di attualità, soprattutto dopo quanto accaduto nell'ultimo weekend di campionato a Barcellona. Carlos Ezpeleta, Chief Sport Officer della MotoGP, ha parlato su motogp.com di alcune modifiche che potranno essere apportate per aumentare la sicurezza dei piloti. "Dopo Barcellona, insieme alla Direzione Gara, abbiamo parlato con le squadre per capire come migliorare e lo faremo anche qui con i piloti in Safety Commission".
I quattro punti che saranno discussi
Sostanzialmente i punti di discussione sui quali ci si concentrerà sono quattro:
- Modificare lo schieramento di partenza, aumentando la distanza tra un pilota e l'altro per garantire maggiore spazio di manovra alla prima curva;
- Aprire una discussione sull'uso degli abbassatori in partenza;
- Posizionare una protezione dietro la ruota posteriore (per ridurre il rischio di infortuni come quello subito da Zarco a Barcellona);
- Introdurre un sistema di avviso per i piloti nelle vicinanze in caso di problemi tecnici come accaduto ad Acosta nell'incidente che ha coinvolto Alex Marquez ("Probabilmente non sarebbe cambiato molto nel caso di Alex perché era molto vicino, ma in altri casi potrebbe servire", ha commentato Ezpeleta).
"Non era possibile cambiare le cose già al Mugello"
Ezpeleta ha proseguito: "Non era possibile cambiare le cose già in questo fine settimana, ma sono queste le aree in cui possiamo lavorare". Poi sulle modifiche: "Per quanto riguarda lo schieramento, possiamo considerare la cosa ma sarebbe un grandissimo cambiamento dal punto di vista sportivo e in alcuni circuiti bisognerebbe fare dei lavori. Gli abbassatori verranno aboliti nel 2027, quindi stiamo discutendo se possiamo fare qualcosa già quest'anno". I piloti avevano chiesto di non utilizzare gli abbassatori a Silverstone e Phillip Island, circuiti in cui alla prima curva non c'è una gran staccata e il dispositivo potrebbe non sganciarsi: "Stiamo pensando a tutti i circuiti", ha commentato Ezpeleta.