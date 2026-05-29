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Moto2, al Mugello Vietti da record nelle Pre-qualifiche. Gonzalez chiude 3°

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Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Venerdì molto positivo per Celestino Vietti, che chiude al primo posto le Pre-qualifiche al Mugello e migliora anche il record della pista per la Moto2. Dietro di lui Guevara e il leader del Mondiale, Manu Gonzalez. Male, invece, Lunetta ed Arbolino, entrambi fuori dal Q2. I risultati del venerdì in Moto2. Il weekend del Mugello è LIVE su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP, LE PREQUALIFICHE LIVE

I primi tre del Mondiale, in ordine inverso, questo ha detto la prequalifica della Moto2. Davanti a tutti, in forma spettacolare, Celestino Vietti che ha segnato il record della pista nel finale, o meglio ha ritoccato quello appena stabilito da Guevara che a sua volta aveva cancellato quello di Gonzalez. La classe intermedia vola, dopo l’avvio prudente del mattino, a causa della pista bagnata. Peccato per Arbolino, che in. Fp1 aveva segnato il migliore tempo, ma al pomeriggio non ha saputo migliorarsi e ha chiuso in ventitreesima posizione, obbligandosi a passare dalla Q1. L’altra sorpresa è l’esclusione di Holgado, quindicesimo per soli 15 millesimi, sorte che ha rischiato di condividere con il suo compagno di squadra, Alonso, che solo nel finale si è svegliato, stampando il terzo tempo al primo vero tentativo di time attack, prima di scivolare più indietro, all’ottavo posto. Fuori anche Canet (18°), Baltus (19°) e pure Lunetta, sempre molto indietro nel corso del turno, terminato in ventunesima positone, davanti a Rueda. Alonso Lopez, ha centrato il primo obiettivo, chiudendo con il quinto tempo, davanti ad Escrig e subito dopo Salac che spera di dare una svolta alla sua classifica dove viaggia al tredicesimo posto.

Moto2, i risultati delle Pre-qualifiche al Mugello

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