Gara caotica in Texas. Subito bandiera rossa per la maxi caduta causata da Ferrandez che ha coinvolto 7 piloti, tra cui Piqueras, che ha avuto la peggio: frattura al femore sinistro per lo spagnolo. Si riparte con una nuova corsa di 10 giri: vince Agius, secondo Vietti, ora 4° nel Mondiale a 7 punti e mezzo dal nuovo leader Gonzalez. Sul podio anche Guevara. Arbolino chiude 10°, Foggia 19° VIDEO. LA MAXI CADUTA

Nel tribolato avvio della Moto2 (10 piloti coinvolti in due differenti incidenti in neanche mezzo giro) è spuntato alla fine Senna Agius e un incredibile Celestino Vietti che ha sfiorato la vittoria, poi andata all’australiano. Sono mancati i due protagonisti più attesi, Holgado e Alonso, per motivi diversi. Ma la cronaca ha dovuto interrompersi subito al primo via: dopo il contatto tra Holgado e Roberts (lo spagnolo ha rimediato un long lap di penalità scontato subito dopo il secondo start) e il terribile strike combinato da Ferrandez piombato a velocità folle sul gruppo in staccata, stendendo altri sette piloti altro a se stesso (Garcia, Alonso, Salac, Munoz, Veijer, Piqueras).

Frattura al femore per Piqueras Lo spagnolo ha avuto la peggio (femore sinistro fratturato), Salac è poi ripartito dalla corsia box, Munoz e Baltus hanno invece dovuto scontare un long lap per aver cambiato pericolosamente direzione al primo via.

Super Vietti: c'è anche lui nella lotta Mondiale Insomma, un gran premio sofferto, come era già successo in Thailandia, da cui è uscito bene il piemontese, veloce al verde, poi un po’ incostante (quanti errori) prima di mettere nel mirino Agius, sfruttando la penalità di Munoz davanti a lui; lo spagnolo ha perso 3 secondi e ha chiuso quinto, mentre Alonso cercava di rimontare dalla diciassettesima casella, posizione rimediata per essere stato retrocesso dopo la qualifica in cui aveva conquistato la pole position provvisoria. Colpa della pressione irregolare degli pneumatici. Un week end complicato, in conclusione. E al comando adesso ci sono quattro piloti in meno di 8 punti.

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP Usa