Bulega vince anche gara-2: tripletta a Portimao

Il weekend di Superbike a Portimao ha offerto dei valori in campo chiarissimi, con le prime cinque posizioni congelate tra Gara 1, Superpole Race e Gara 2 a favore della regolarità, ma a svantaggio dello spettacolo e dell’imprevedibilità. Nelle gare domenicali, infatti, Nicolò Bulega è stato ancora una volta superiore alla concorrenza e ha siglato la seconda tripletta in stagione, portando la striscia di vittorie consecutive a dieci. Un fine settimana da manuale per il leader del mondiale, impreziosito dall’uno-due di squadra con Iker Lecuona, sempre secondo. Ducati raggiunge così la forma definitiva, quella sperata a inizio anno. Lecuona è infatti stato molto veloce e la sua posizione non è mai stata in discussione se non nei primissimi chilometri, a causa di due partenze non perfette in Superpole Race e Gara 2. Lottando come un leone con una BMW ancora complicata, Miguel Oliveira ha concluso il round di casa con tre terzi posti facendo impazzire il pubblico portoghese. In Gara 2 Alex Lowes è riuscito a metterlo sotto pressione fino alla fine, senza però riuscire a far meglio del quarto posto davanti al gemello Sam, stoico quinto in tutte le gare con un polso non guarito dalla frattura rimediata in Australia. La sesta posizione è stata appannaggio di piloti italiani sia al mattino che al pomeriggio: Yari Montella l’ha ottenuta in Superpole Race, salvo poi scivolare in Gara 2 a vantaggio di Lorenzo Baldassarri, che ha aperto un trenino italiano concludendo davanti a Danilo Petrucci, Axel Bassani (ottavo anche in Superpole Race) e Andrea Locatelli. Remy Gardner ha completato la top ten precedendo Stefano Manzi. Caduti Mattia Rato e Alberto Surra, così come (tra i nomi più blasonati) Alvaro Bautista e Xavi Vierge, poi ripartito e giunto quattordicesimo.