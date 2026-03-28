Bulega senza rivali in Portogallo: vince gara-1

Il secondo round del mondiale Superbike non riserva sorprese, almeno ai piani alti della classifica: Nicolò Bulega si impone in Gara 1 sul tracciato di Portimao, dopo aver riscritto il record della pista con una prestazione mostruosa in Superpole (1’38.495, a meno di un secondo dal record in qualifica della MotoGP siglato da Marco Bezzecchi). Il nativo di Montecchio Emilia non ha mai abbandonato la prima posizione in gara e ha concluso con un margine di buona sicurezza sul compagno di squadra Iker Lecuona, mantenendosi a punteggio pieno nella generale. Bulega partiva coi favori del pronostico già a inizio weekend, mentre la seconda Ducati Aruba è stata un piccolo fulmine a ciel sereno, soprattutto per la velocità dimostrata nella giornata odierna: Lecuona ha comandato le FP3 e fatto secondo in Superpole a breve distanza dal suo caposquadra, trovando in Gara 1 il primo podio da pilota Ducati, un podio che mancava da Estoril 2024, casualmente sempre in Portogallo. Non c’era quindi luogo migliore per scrivere la sua storia, così come quella di Miguel Oliveira: quarto in qualifica, il padrone di casa è stato sospinto dal caldo tifo di Portimao fino al terzo gradino del podio, testimonianza di un feeling crescente con la sua BMW. Prova solida anche per Alex e Sam Lowes, quarto e quinto al traguardo (quest’ultimo con i postumi della frattura al polso rimediata in Australia). Sprazzo di velocità importante da parte di Xavi Vierge, che porta la Yamaha R1 al sesto posto dopo una bella sfida con Garrett Gerloff su Kawasaki e Axel Bassani su Bimota, giunti in quest’ordine a fine gara. In top ten anche Alvaro Bautista e Danilo Petrucci, con Lorenzo Baldassarri appena dietro e Andrea Locatelli dodicesimo. Un punto va anche ad Alberto Surra, quindicesimo davanti a Yari Montella (caduto mentre era secondo) e Stefano Manzi; ventunesimo Mattia Rato.