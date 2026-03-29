Supersport, Debise fa doppietta in Gara 2

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Supersport e Sportbike, round Portogallo: i risultati di gara-2

portimao
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Debise non si ferma più e fa doppietta in Supersport a Portimao. Gara 2 vede Masià e Arenas sul podio in rimonta, Zaccone (10°) miglior italiano. Veneman trionfa nella Sportbike davanti a Salvador e Torres, mentre nel WorldWCR Ramos beffa Herrera all’ultimo giro

SUPERBIKE PORTIMAO, DOPPIETTA BULEGA: SUA ANCHE GARA 2 

Weekend di Portimao in archivio anche per le classi Supersport, Sportbike e WorldWCR, che nella domenica portoghese hanno regalato gare più spettacolari rispetto alla “sorella maggiore” Superbike. Gara 2 della middle class ha visto un nuovo trionfo di Valentin Debise e la ZXMOTO 820RR, con qualche brivido in più rispetto a Gara 1: dopo una fuga in tandem con il connazionale Lucas Mahias, Debise ha patito il rientro del gruppo degli inseguitori e un errore di guida che hanno messo in bilico il suo risultato. Proprio all’ultimo giro, il pilota di casa Evan Bros ha ripreso un po’ di margine, assicurandosi il secondo successo di fila. Alle spalle di Debise, Jaume Masià giunge secondo raddrizzando una gara che nella prima metà era stata piuttosto deludente, con lo spagnolo intruppato in un gruppo fuori dalla top five e lontano dalla testa della corsa. Le schermaglie tra i primi e un aumento del suo ritmo lo hanno rimesso in corsa e sul traguardo il leader del mondiale ha preceduto il rivale Albert Arenas, mentre le Yamaha GMT94 di Lucas Mahias e Roberto Garcia hanno mancato il podio di un’inezia. Sesto posto per Philipp Oettl davanti a Jeremy Alcoba e a un deludente Can Oncu, solo ottavo. In top ten anche Corentin Perolari e Alessandro Zaccone, miglior italiano, seguito da Mattia Casadei (undicesimo). A punti Matteo Ferrari, quindicesimo.

Supersport, ordine d'arrivo

Supersport

Supersport, classifica mondiale

Classifica

Sportbike, vince Veneman

Nella categoria Sportbike è ancora Kawasaki a spuntarla, questa volta monopolizzando il podio. Loris Veneman fa sua Gara 2 davanti ai piloti del team ProDina David Salvador e Antonio Torres, leader del mondiale con un punto di vantaggio sul compagno di squadra. Quarta un’altra ZX-6R 636, quella di Xavi Artigas, poi Elia Bartolini su Triumph. Matteo Vannucci chiude ottavo dopo un lungo alla curva cinque che lo ha escluso dal gruppo di testa, mentre Bruno Ieraci è decimo. Zona punti anche per Thomas Benetti, tredicesimo, e Marco Gaggi, quindicesimo.

Sportbike, ordine di arrivo

Ordine d'arrivo

Sportbike, classifica mondiale

Classifica

WorldWCR, Ramos beffa Herrera all'ultimo giro

Gara 2 del WorldWCR è stata quasi soporifera fino a metà dell’ultimo giro, con Maria Herrera, Paola Ramos e Beatriz Neila in fuga dal resto del gruppo. Quando la campionessa in carica sembrava avviata verso il successo, Ramos si è inventata un sorpasso clamoroso alla curva dieci-undici, sorprendendo la rivale e battendola sul traguardo, con Neila terza. Roberta Ponziani resiste a Pakita Ruiz mantenendo la quarta piazza; un punticino anche per Denise Dal Zotto, quindicesima. Ventesima Martina Guarino, appena davanti ad Arianna Barale.

WorldWCR, ordine di arrivo

Ordine di arrivo

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La classifica

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