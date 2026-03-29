Supersport, Debise fa doppietta in Gara 2

Weekend di Portimao in archivio anche per le classi Supersport, Sportbike e WorldWCR, che nella domenica portoghese hanno regalato gare più spettacolari rispetto alla “sorella maggiore” Superbike. Gara 2 della middle class ha visto un nuovo trionfo di Valentin Debise e la ZXMOTO 820RR, con qualche brivido in più rispetto a Gara 1: dopo una fuga in tandem con il connazionale Lucas Mahias, Debise ha patito il rientro del gruppo degli inseguitori e un errore di guida che hanno messo in bilico il suo risultato. Proprio all’ultimo giro, il pilota di casa Evan Bros ha ripreso un po’ di margine, assicurandosi il secondo successo di fila. Alle spalle di Debise, Jaume Masià giunge secondo raddrizzando una gara che nella prima metà era stata piuttosto deludente, con lo spagnolo intruppato in un gruppo fuori dalla top five e lontano dalla testa della corsa. Le schermaglie tra i primi e un aumento del suo ritmo lo hanno rimesso in corsa e sul traguardo il leader del mondiale ha preceduto il rivale Albert Arenas, mentre le Yamaha GMT94 di Lucas Mahias e Roberto Garcia hanno mancato il podio di un’inezia. Sesto posto per Philipp Oettl davanti a Jeremy Alcoba e a un deludente Can Oncu, solo ottavo. In top ten anche Corentin Perolari e Alessandro Zaccone, miglior italiano, seguito da Mattia Casadei (undicesimo). A punti Matteo Ferrari, quindicesimo.