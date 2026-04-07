Nuova sfida per Iannone, c'è l'idea CIV

Nuova sfida per Andrea Iannone, c'è l'idea CIV per tornare in pistail ritorno
Andrea Iannone sarebbe vicino al ritorno in pista. Il pilota abruzzese, per anni protagonista del motomondiale, potrebbe partecipare al CIV - Campionato Italiano Velocità 2026. In questo senso potrebbe essere interpretata la sua presenza ai box del Cecchini Racing Team durante i test di questi giorni a Misano Adriatico. Proprio il circuito da cui partirà, i prossimi 25/26 aprile, la stagione del CIV
La stagione del CIV – Campionato Italiano Velocità che scatterà nel weekend del 25 e 26 aprile sul circuito di Misano Adriatico, potrebbe presentare una grande novità. Al via potrebbe esserci un grande protagonista del motorsport degli ultimi anni, un campione da 13 vittorie e 35 podi nel Motomondiale e 2 successi in SBK: Andrea Iannone che, a 37 anni, sarebbe pronto a rimettersi in gioco in un campionato decisamente competitivo, che vedrà al via altre stelle affermate come Michele Pirro e Manuel Ruben Rinaldi. Andrea Iannone, che non ha ancora ufficializzato una sua eventuale presenza al CIV, dovrebbe affrontare la stagione con la Ducati del Cecchini Racing Team. In quest’ottica sarebbe da interpretare la presenza di Iannone ai box nel corso dei test di Misano Adriatico in cui sono scesi in pista i principali protagonisti del CIV 2026.
Protagonista del motomondiale
Nato a Vasto nel 1989, Andrea Iannone è stato protagonista del motomondiale per oltre dieci stagioni. Dopo gli esordi vincenti in Moto2 (terzo in classifica nelle stagioni 2010, 2011 e 2012), ha corso in MotoGP dal 2013 al 2019 con Ducati, Suzuki e Aprilia, conquistando una vittoria e diversi podi. Il suo periodo migliore è stato con la Ducati ufficiale, dove si è affermato come pilota veloce e aggressivo. La carriera si è interrotta bruscamente nel 2019 a causa di una squalifica per violazione antidoping. Nel 2024 è tornato alle corse nel Mondiale Superbike con Ducati.