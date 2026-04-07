Nuova sfida per Iannone, c'è l'idea CIV

La stagione del CIV – Campionato Italiano Velocità che scatterà nel weekend del 25 e 26 aprile sul circuito di Misano Adriatico, potrebbe presentare una grande novità. Al via potrebbe esserci un grande protagonista del motorsport degli ultimi anni, un campione da 13 vittorie e 35 podi nel Motomondiale e 2 successi in SBK: Andrea Iannone che, a 37 anni, sarebbe pronto a rimettersi in gioco in un campionato decisamente competitivo, che vedrà al via altre stelle affermate come Michele Pirro e Manuel Ruben Rinaldi. Andrea Iannone, che non ha ancora ufficializzato una sua eventuale presenza al CIV, dovrebbe affrontare la stagione con la Ducati del Cecchini Racing Team . In quest’ottica sarebbe da interpretare la presenza di Iannone ai box nel corso dei test di Misano Adriatico in cui sono scesi in pista i principali protagonisti del CIV 2026.

Protagonista del motomondiale

Nato a Vasto nel 1989, Andrea Iannone è stato protagonista del motomondiale per oltre dieci stagioni. Dopo gli esordi vincenti in Moto2 (terzo in classifica nelle stagioni 2010, 2011 e 2012), ha corso in MotoGP dal 2013 al 2019 con Ducati, Suzuki e Aprilia, conquistando una vittoria e diversi podi. Il suo periodo migliore è stato con la Ducati ufficiale, dove si è affermato come pilota veloce e aggressivo. La carriera si è interrotta bruscamente nel 2019 a causa di una squalifica per violazione antidoping. Nel 2024 è tornato alle corse nel Mondiale Superbike con Ducati.