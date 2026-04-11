La carriera di Ogura: dalla Honda alla Yamaha

Ogura ha avuto un cammino tutto legato a Honda in Moto3 e nei primi anni di Moto2. Poi Honda gli ha proposto il salto in MotoGP, ma Ogura ha rifiutato per due anni di fila, perché non si sentiva pronto e perché temeva molto il rischio di ritrovarsi con una moto poco competitiva. Così è passato dal Team Asia a Msi e con la Boscoscuro è diventato campione del mondo, guadagnandosi il passaggio in MotoGP con Trackhouse. Dopo una stagione di debutto partita bene e rallentata dagli infortuni e un ottimo inizio 2026, con la top 5 della Thailandia e il giro veloce di Austin in grande rimonta verso il podio, spezzata da un problema tecnico alla sua Aprilia, Ogura è diventato il primo obiettivo di Yamaha, che in passato aveva già provato a portarlo nel suo team Moto2. In quel momento, passare direttamente da Honda a Yamaha non è stato accettabile per Ogura: e Hrc lo ha "premiato" mantenendo la sua sponsorizzazione al pilota anche nel suo anno con Msi. Ma ora che per lui non sembra esserci spazio in Honda mentre Yamaha gli può offrire il team factory, sembra che sia il momento giusto. Una volta completato l'accordo tra team e promoter, ancora bloccato, Ogura potrà firmare il suo primo contratto da pilota factory, sognando di riportare in alto la Yamaha.