Nemmeno il tempo di rifiatare dopo Most ed ecco la Superbike di nuovo in pista, stavolta per due giorni di test al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Presente la griglia di partenza del mondiale al gran completo, ad eccezione di Yamaha Motoxracing e degli infortunati Danilo Petrucci, Miguel Oliveira e Alvaro Bautista. Ai team della Superbike si uniscono i collaudatori Jonathan Rea (Honda), Hannes Soomer (BMW) e Alessandro Delbianco (Yamaha). Iscritti anche quattro piloti del mondiale Supersport: Philipp Oettl, Alessandro Zaccone, Matteo Ferrari e Riccardo Rossi, più il leader del CIV Supersport, Kevin Zannoni. Per tutti i team si tratta di due giorni utili per recuperare tempo e dati mancati in inverno: questo, infatti, è solo il secondo test completamente asciutto da inizio stagione, dopo quello di Phillip Island.