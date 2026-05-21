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MotoGP, infortunio Alex Marquez: salta i GP d'Italia e Ungheria. Le news

MotoGp

Il pilota spagnolo, reduce dal bruttissimo incidente del GP Catalunya, salterà i prossimi due Gran Premi del calendario, in Italia e in Ungheria, dopo la frattura della clavicola destra, stabilizzata con un intervento chirurgico nelle ore successive. Nella caduta Marquez Junior si era procurato anche la frattura marginale della vertebra C7

L'INCIDENTE ALEX MARQUEZ-ACOSTA

Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia (15-17 maggio) e Ungheria (5-7 giugno). La conferma è arrivata, attraverso i propri social network, dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Prima la grande paura in pista, poi il sospiro di sollievo e l'operazione all'ospedale per stabilizzare la clavicola con l'inserimento di una placca. Quindi le dimissioni dello scorso lunedì 18 maggio. Adesso per il vicecampione del mondo 2025 serviranno giorni di riabilitazione, per smaltire botte e lividi (anche a livello mentale) del Montmeló e recuperare. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park, l'obiettivo a questo punto è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio di Repubblica Ceca del 19-21 giugno

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