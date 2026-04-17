In occasione dei 100 anni di Ducati, l'ad Claudio Domenicali ha fatto il punto sulle sfide in MotoGP, a partire da quella con Aprilia: "Oggi sta segnando risultati straordinari e gli facciamo i complimenti". Spazio anche al mercato piloti ancora bloccato dalle trattative con il promoter: "È stato un po’ più complesso del solito ma nell’ultima settimana sono stati fatti passi avanti abbastanza significativi. Siamo alla formalizzazione degli accordi, ci vorrà ancora un po' di tempo ma siamo nella fase finale"