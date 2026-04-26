Quiles ancora lui, firma la quinta vittoria in Moto 3, la seconda quest'anno, e consolida il primato in classifica davanti a Carpe (oggi quinto). Per un momento Munoz e Adrian Fernandez si erano illusi, dopo averlo acchiappato, che Quiles fosse in difficoltà. Un errore al settimo giro gli era costato due decimi, l’illusione di una gara riaperta. Al diciassettesimo passaggio, Munoz ha pagato a sua volta uno sbaglio che ha lasciato scappare il pilota di Aspar. Fine dei giochi e delle speranze di riaprire il discorso per la vittoria. Ma la lotta per le altre posizioni del podio è stato il momento più esaltante, l'ultimo giro davvero infuocato, sfida a viso aperto tra Munoz e Fernandez che si sono presi a spallate, senza complimenti. L'ha spuntata il pilota di Leopard, ma l’eroe del giorno è Munoz, reduce da un calvario di ben sette operazioni in sei mesi per l’incidente (provocato dallo stesso Fernandez) in Indonesia, nel 2025. Persino Fermin Aldeguer (team Gresini, Motogp) era commosso alle lacrime, per l’impresa del connazionale, combattivo fino alla linea del traguardo.