Moto3, GP Spagna: a Jerez vince Quiles. Arrivo in volata per il podio. HIGHLIGHTSgp spagna
Quiles conquista a Jerez la 5^vittoria in Moto3, la seconda stagionale, consolidando la leadership del Mondiale. Alle sue spalle chiudono Fernandez e Munoz, protagonista di un grande ritorno. Restano fuori tutti gli italiani: Bertelle, Pini e Carraro, finiti a terra. Il GP di Spagna è tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Quiles ancora lui, firma la quinta vittoria in Moto 3, la seconda quest'anno, e consolida il primato in classifica davanti a Carpe (oggi quinto). Per un momento Munoz e Adrian Fernandez si erano illusi, dopo averlo acchiappato, che Quiles fosse in difficoltà. Un errore al settimo giro gli era costato due decimi, l’illusione di una gara riaperta. Al diciassettesimo passaggio, Munoz ha pagato a sua volta uno sbaglio che ha lasciato scappare il pilota di Aspar. Fine dei giochi e delle speranze di riaprire il discorso per la vittoria. Ma la lotta per le altre posizioni del podio è stato il momento più esaltante, l'ultimo giro davvero infuocato, sfida a viso aperto tra Munoz e Fernandez che si sono presi a spallate, senza complimenti. L'ha spuntata il pilota di Leopard, ma l’eroe del giorno è Munoz, reduce da un calvario di ben sette operazioni in sei mesi per l’incidente (provocato dallo stesso Fernandez) in Indonesia, nel 2025. Persino Fermin Aldeguer (team Gresini, Motogp) era commosso alle lacrime, per l’impresa del connazionale, combattivo fino alla linea del traguardo.
Moto3, fuori gli italiani
L'altro protagonista del giorno è Morelli, compagno di squadra di Quiles, autore di una rimonta che l’ha portato ad azzera il distacco di tre secondi dal terzetto di testa. Ha mancato il podio per poco, non senza rammarico, dopo aver agganciato Fernandez e Munoz, ma ha tenuto un ritmo fantastico per tutta la corsa. La classifica finale sembrava quella del campionato spagnolo con ben sette piloti di casa nei primi dieci posti. Gli unici due italiani in griglia non sono nemmeno arrivati in fondo alla corsa. Bertelle è finito fuori alla prima curva dopo il via, per un contatto dubbio di Fernandez (non sanzionato), Pini è uscito di scena all’ottavo giro.