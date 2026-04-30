Nel weekend il Mondiale Superbike fa tappa in Ungheria e completa il primo terzo di una stagione che fino a oggi ha visto lo strapotere di Nicolò Bulega e della Ducati. Da venerdì a domenica tutto live su Sky Sport MotoGP con gara 1 e 2 rispettivamente sabato e domenica alle 15.30 e la superpole race domenica alle 11.10 GLI HIGHLIGHTS DELLE ULTIME GARE

Quarto round del mondiale Superbike 2026 in scena questo fine settimana al Balaton Park. È la seconda volta che il WSBK corre qui dopo il debutto del 2025. Il mondiale era già stato in Ungheria nelle prime tre stagioni del Campionato, agli albori, nel 1988, 1989 e 1990 dove si corse all'Hungaroring due anni dopo lo storico sbarco a Est della Formula 1.

Tutti i record di Bulega La stagione di Nicolò Bulega, in questo primo quarto di mondiale 2026 già corso, è stata a dir poco strepitosa. Nove vittorie da inizio anno a sole due di distanza da Alvaro Bautista che aveva dominato l'inizio stagione 2019 sempre con Ducati factory team Aruba.it. Sono tredici le gare vinte consecutivamente considerando la fine dello scorso anno con il record assoluto di Toprak Razgatlioglu uguagliato ad Assen. Andando oltre, per Bulega ci sono complessivamente 22 podi di fila, ad un passo dal record assoluto detenuto sempre da Razgatlioglu in coabitazione con Colin Edwards stella di inizio anni duemila. Numeri stratosferici per l’Italiano della Ducati, senza alcun dubbio.

Strapotere Ducati Tre round corsi, 27 podi disponibili prima di arrivare in Ungheria. Quelli conquistati da un pilota in sella ad una Panigale V4R sono stati ben 21, il 78% del totale. Le sei eccezioni sono i tre terzi posti di Oliveira con la BMW nel round di casa a Portimao e i tre podi dei piloti Bimota in apertura a Phillip Island. La Ducati comanda la classifica costruttori a punteggio pieno con 186 punti, con Bimota a 95 e BMW a completare il podio con 76. Ancora piu’ distanziate Yamaha e Kawasaki e quindi, a chiudere, Honda con solo 11 punti raccolti. In estrema sintesi le nuove Panigale V4R sono numerose in griglia e vanno fortissimo, sia le due factory sia le indipendenti del GoEleven, di Barni Racing e di Marc VDS. Approfondimento Sbk, Bulega verso la storia: tripletta ad Assen

Bimota seconda forza nel mondiale La Ducati, come detto, domina il mondiale, ma questo non sminuisce l’ottima stagione sin qui disputata dalla Bimota. La casa di Rimini con Bassani e Lowes ha raccolto 95 punti costruttori, mettendosi alle spalle BMW e tutti e tre i costruttori giapponesi. Alex Lowes dopo tre round è quarto nel mondiale piloti e con cinque podi ha raggiunto la leggenda SBK Giancarlo Falappa ed è a due lunghezze da un altro nome storico, Stephane Mertens, secondo miglior pilota Bimota nella più che trentennale storia della casa di Rimini. Per la cronaca, al primo posto di questa classifica di marca troviamo Davide Tardozzi, primo vincitore WSBK, in sella alla YB4 della casa di Rimini nel 1988 a Donington Park, dove tutto ebbe inizio.