Bulega marcia trionfale, tripletta ad Assen

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Bulega e la Ducati dettano legge anche in gara 2 ad Assen. Sul podio Lecuona e Sam Lowes

SUPERBIKE

Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale nella Superbike 2026. Tre vittorie nel weekend di Assen, con la gara 2 che ha chiuso alla perfezione il fine settimana partito con le vittorie in gara 1 e in SuperPole. Bulega, considerando anche il finale della scorsa stagione, è arrivato alla 13^ vittoria consecutiva. Alle sue spalle, in gara 2, Lecuona e Sam Lowes. In classifica Bulega guida con 186 punti, 69 punti più di Lecuona e 117  di Sam Lowes. Prossimo appuntamento a Balaton, Ungheria, nel weekend 1-3 maggio

 

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