Bulega marcia trionfale, tripletta ad Assen

Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale nella Superbike 2026. Tre vittorie nel weekend di Assen, con la gara 2 che ha chiuso alla perfezione il fine settimana partito con le vittorie in gara 1 e in SuperPole. Bulega, considerando anche il finale della scorsa stagione, è arrivato alla 13^ vittoria consecutiva. Alle sue spalle, in gara 2, Lecuona e Sam Lowes. In classifica Bulega guida con 186 punti, 69 punti più di Lecuona e 117 di Sam Lowes. Prossimo appuntamento a Balaton, Ungheria, nel weekend 1-3 maggio