Aprilia è pronta a scendere in pista a Le Mans, per il quinto appuntamento stagionale, da leader del Mondiale. Bezzecchi: "C'è tanta voglia di continuare a fare bene, cercheremo di fare un bel weekend. Lavoreremo per essere competitivi tutto il fine settimana". Martin: "Sono fiducioso, l'obiettivo è confermare i progressi fatti". Il GP Francia, dall'8 al 10 maggio, è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

La MotoGP è pronta a scendere in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Aprilia arriverà in Francia da leader del mondiale, con Bezzecchi primo in classifica e Martin secondo. "Sono molto contento di correre a Le Mans - ha commentato il Bez nel comunicato stampa del team -. È un circuito fantastico e ci sono sempre molti tifosi. C'è tanta voglia di continuare a far bene, quindi cercheremo di fare un bel weekend. Lavoreremo con la squadra per essere competitivi per tutto il fine settimana e raccogliere un buon risultato in gara".