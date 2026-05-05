Nicolò Bulega, dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, ha fatto il suo debutto sulla nuova Ducati 850cc. Il pilota è sceso in pista lunedì pomeriggio al Mugello con la moto che il team di Borgo Panigale utilizzerà nel Mondiale 2027 di MotoGP. In pista anche Michele Pirro e i due collaudatori Ktm Dani Pedrosa e Jonas Folger; presente anche la Honda, che però non ha girato con la moto del prossimo anno
Dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, Nicolò Bulega si è messo subito in viaggio verso il Mugello per scendere in pista con la nuova Ducati 850cc. Un vero e proprio tour de force per il pilota, che inizialmente avrebbe dovuto girare martedì 5 maggio, ma a causa dell'elevato rischio di pioggia si è deciso di anticipare tutto a lunedì. Bulega, arrivato intorno alle 14 direttamente in auto dall'Ungheria, alle 16 ha fatto il suo debutto su quella che sarà la Ducati per la MotoGP del 2027 ed è rimasto in pista per due ore.
I tempi dei test del Mugello
Secondo quanto riportato da GpOne, Bulega ha svolto 20 giri e ha realizzato un 1'47''2 come miglior prestazione. In pista c'era anche Michele Pirro, impegnato con la Ducati già dal mattino, che ha chiuso il suo miglior passaggio in 1'47''6. Alle spalle delle rosse c'erano anche le Ktm di Dani Pedrosa e Jonas Folger, con quest'ultimo che sostituirà Vinales nel prossimo weekend di Le Mans: lo spagnolo ha chiuso in 1'48''5, mentre il tedesco in 1'49''8. In pista c'era anche la Honda, ma non con la moto che utilizzerà nel 2027.