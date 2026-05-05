Nicolò Bulega, dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, ha fatto il suo debutto sulla nuova Ducati 850cc. Il pilota è sceso in pista lunedì pomeriggio al Mugello con la moto che il team di Borgo Panigale utilizzerà nel Mondiale 2027 di MotoGP. In pista anche Michele Pirro e i due collaudatori Ktm Dani Pedrosa e Jonas Folger; presente anche la Honda, che però non ha girato con la moto del prossimo anno

Dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, Nicolò Bulega si è messo subito in viaggio verso il Mugello per scendere in pista con la nuova Ducati 850cc. Un vero e proprio tour de force per il pilota, che inizialmente avrebbe dovuto girare martedì 5 maggio, ma a causa dell'elevato rischio di pioggia si è deciso di anticipare tutto a lunedì. Bulega, arrivato intorno alle 14 direttamente in auto dall'Ungheria, alle 16 ha fatto il suo debutto su quella che sarà la Ducati per la MotoGP del 2027 ed è rimasto in pista per due ore.