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Moto3, GP Francia: a Le Mans vince ancora Quiles, Bertelle torna a podio. HIGHLIGHTS

gp francia
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Foto Dorna

Quiles vince anche sotto la pioggia di Le Mans, ma la storia più bella del giorno è il terzo posto di Matteo Bertelle, che torna sul podio un anno dopo un brutto infortunio e diverse complicazioni. Pini sesto, Carraro caduto nelle fasi iniziali. Il GP di Francia è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, IL GP DI FRANCIA LIVE

Sotto l'acqua tutto era possibile, ma Quiles ha confermato il suo talento, vincendo con autorità davanti a un altrettanto determinato Fernandez che ha scavalcato Carpe, caduto al quarto giro, in campionato. Ma è il terzo posto di Matteo Bertelle a illuminare il podio, sotto il cielo plumbeo di Le Mans. Per chi non conosce la sua storia vale la pena riassumerla: un anno dopo l’ottimo avvio di mondiale, in crescendo fino al podio di Austin, il pilota di Mta Level Up cadde in allenamento fratturandosi tibia e omero, seguito da un lungo periodo di recupero, una serie infinita di complicazioni, e una lunga riabilitazione che l'ha tenuto fuori fino al gp del Giappone. "Non sapevamo come sarebbe tornato", la voce del suo team che ha avuto il merito di aspettarlo e ridargli fiducia. Quest’anno una lenta ripresa, dove ogni metro in pista era un passo avanti verso un completo recupero. In Spagna, il contatto con Fernandez, ma a Le Mans, la qualità e la sensibilità del pilota, rimasta integra, è venuta fuori. Certo le cadute di Carpe, con cui era in lotta, e Morelli (in lotta con Fernandez) l'hanno favorito, ma Matteo ha dovuto anche resistere nell’assalto di Pratama dopo un long lap di penalità rifilatogli per un taglio di percorso alla variante. Nel finale ha inanellato giri veloci, per difendere il terzo posto, che senza la penalità avrebbe potuto essere anche qualcosa di meglio. "All’ultimo giro ho pianto, avrei anche voluto prendere Fernandez, ma ho capito che era meglio calmarsi. Il podio è incredibile". Alle sue spalle, dopo Pratama ed Esteban, si è classificato Pini, sesto (partiva dalla undicesima casella). Nicola Carraro è invece scivolato nelle prime battute della gara.

L'abbraccio tra Matteo Bertelle e Pecco Bagnaia - Foto Dorna

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