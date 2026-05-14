Quinto round del mondiale Superbike a Most in Repubblica Ceca dove Nicolò Bulega e la Ducati proveranno ad allungare ancora la striscia vincente (da record). Attenzione agli orari Superbike: gara 1 sabato alle 14.00, gara 2 domenica alle 15.30. Superpole race domenica mattina dalle 11.10. Tutto il week-end live su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Nel fine settimana va in scena il quinto atto del mondiale Superbike . Ci avvicinano a metà stagione con Bulega dominante e la Ducati che sta dimostrando tutta la sua forza anche con i team indipendenti. Si corre in Repubblica Ceca a Most , che ha sostituito stabilmente Brno dove il WSBK ha disputato ben 22 gare tra il 1993 e il 2018.

Nicolò Bulega sta costruendo una stagione da record nel WorldSBK, imponendo un ritmo senza precedenti. Dopo le prime 12 gare il vantaggio in classifica è già di 82 punti sul “migliore degli altri” Iker Lecuona, un gap che non si vedeva dal 2015 quando Jonathan Rea comandava con 101 punti su Leon Haslam. Il pilota italiano è salito a 32 successi in carriera nel WSBK, agganciando Chaz Davies al nono posto tra i più vincenti di sempre. Straordinaria anche la costanza del pilota Ducati factory: con 25 podi consecutivi ha eguagliato una delle serie più lunghe nella storia della categoria, raggiungendo Colin Edwards e Toprak Razgatlioglu. Come se non bastasse, a Balaton Park Bulega ha ulteriormente allungato la striscia record con la 16ª vittoria consecutiva . Ancora più impressionante il dato relativo all’inizio di stagione: 12 vittorie nelle prime 12 gare, nuovo record assoluto che supera l’11 su 11 firmato da Álvaro Bautista nel 2019. Un rendimento eccezionale, considerando anche le 14 vittorie totali ottenute nel 2025.

Iker Lecuona sta sfruttando al meglio l’opportunità offertagli dalla Ducati Panigale V4R del team Aruba.it Racing, confermandosi un riferimento solido al fianco del dominante Nicolò Bulega. Lo spagnolo sta infatti costruendo una serie di risultati molto positivi con nove secondi posti consecutivi, dimostrando grande costanza e capacità di adattamento nella sua nuova avventura in Ducati dopo le stagioni in Honda. La striscia record di secondi posto è ad un passo ed il riferimento è alle dieci gare consecutive chiuse sul secondo gradino del podio da Jonathan Rea nel 2019 sempre alle spalle di Alvaro Bautista. È un record, questo, che Lecuona vorrebbe certamente evitare di fare suo, continuando ad esercitare la massima pressione sul compagno di team, pronto ad approfittare di ogni eventuale debolezza di Bulega, per arrivare finalmente alla vittoria.

Il borsino degli italiani

Alla vigilia del Round della Repubblica Ceca il panorama dei piloti italiani evidenzia andamenti differenziati, legati sia allo stato di forma sia al potenziale dei pacchetti tecnici (la Panigale V4R è evidentemente la moto dominante).

Detto di Nicolò Bulega, Yari Montella è stato protagonista di un week end fantastico a Balaton con la prima fila conquistata in Superpole a cui ha fatto seguito il quarto posto in gara1 il sabato. La domenica ancora top-5 in Superpolerace e poi terzo gradino del podio nella seconda gara lunga, risultati che lo portano al sesto posto nelle generale, un punto davanti al compagno Alvaro Bautista e a più tre su Lorenzo Baldassarri. Week end super positivo anche per il pilota Ducati GoEleven, partito in prima fila col secondo tempo, ma volato via in gara 1 vanificando la grande qualifica. La domenica arriva la grande reazione con un podio nella Superpole Race e un quarto posto in Gara 2, evidenziando un netto progresso nell’adattamento alla Panigale V4R.

Fine settimana ungherese da ricordare anche per Alberto Surra che rappresenta una delle note più interessanti emerse al Balaton Park: il pilota Motocorsa ha centrato tre piazzamenti consecutivi in top‑8, mostrando competitività crescente soprattutto sulla distanza gara. In Ungheria ha confermato una buona capacità di gestione del degrado gomme e ritmo costante, elementi chiave per entrare con costanza in top10.



Situazione complessa per Danilo Petrucci. Il pilota BMW attraversa una fase tecnica difficile, acuita dall’infortunio all’anca rimediato a Balaton che lo ha costretto a saltare parte del week-end. Tuttavia, Most rappresenta storicamente uno dei suoi tracciati di riferimento: negli ultimi anni ha ottenuto risultati di alto livello, inclusi ripetuti podi, che lo rendono il pilota in attività con il miglior rendimento sul circuito ceco. Periodo difficile anche per Axel Bassani che è chiamato a invertire una tendenza negativa dopo un avvio promettente in Australia con il doppio podio. Il feeling con la Bimota sembra non migliore e i risultati sono quindi discontinui.

Andrea Locatelli resta il riferimento in casa Yamaha, pur in un contesto tecnico limitante. Attualmente miglior pilota della casa giapponese in classifica — ma solo decimo con 53 punti — paga il gap prestazionale della R1 rispetto a Ducati, Bimota e BMW, che ne riduce il potenziale nella lotta per la top‑5. A Most, dove ha è gia’ arrivato a podio in passato, l’obiettivo realistico resta quello di consolidarsi stabilmente nel gruppo dei primi cinque/sei.

Per concludere, Manzi e Rato sono reduci dal miglior week end stagionale a Balaton, con un buonissimo 10 posto del campione Supersport in gara 2 e un 14esimo per Rato sempre la domenica nella gara lunga. Vedremo se riusciranno a progredire ulteriormente a Most.