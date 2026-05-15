La MotoGP non si ferma ed è in pista a Barcellona fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya, LIVE su LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte oggi con prove libere alle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato il solito show: qualifiche dalle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e top class alle 14. Di seguito il programma completo sui nostri canali LA CLASSIFICA PRIMA DI BARCELLONA

MotoGP in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Niente pausa per team e piloti, chiamati a un 'back to back' dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel Mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, col campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vinales, che aveva saltato le ultime 3 gare. Lunedì 18 maggio, invece, i piloti resteranno al Montmeló per un'importante giornata di test da seguire su skysport.it con il consueto liveblog aggiornato minuto per minuto.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Il weekend di Barcellona parte venerdì con le prime prove libere alle 10.45. Alle 15 sono poi in programma le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15).

Le repliche del GP Barcellona su Sky e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17. Le altre fasce orarie sono alle 19, alle 21, e alle 23. Inoltre il GP di Catalogna sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.