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Moto2, Quiles sale di categoria con Aspar

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

©Ansa

Il leader del Mondiale Moto3 continua con la sua attuale squadra, costretta a sostituire Holgado e Alonso destinati alla MotoGP. Il Motomondiale torna a Silverstone nel weekend del 7-9 agosto, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, HIGHLIGHTS DEL GP GERMANIA

Dopo un anno e mezzo di Moto3 folgorante, Máximo Quiles passerà in Moto2 nel 2027. Il pilota rappresentato dalla famiglia Márquez e da Vertical Group rimarrà col team Aspar, con cui ha sempre corso a eccezione di una breve parentesi nel MotoJunior. Quiles ha concluso la sua prima stagione nel Mondiale al terzo posto, e ha sempre finito tutte le gare corse a punti. Quest'anno, poi, il suo finora è stato un dominio totale. Oltre 100 punti di vantaggio sul primo inseguitore alla pausa, sei vittorie e sempre sul podio tranne al Mugello. A prescindere da come finirà il Mondiale Moto3, Quiles ha chiaramente dimostrato di meritare la promozione in Moto2, che sarà con Aspar.

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