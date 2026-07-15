Moto2, Quiles sale di categoria con Aspar

Dopo un anno e mezzo di Moto3 folgorante, Máximo Quiles passerà in Moto2 nel 2027. Il pilota rappresentato dalla famiglia Márquez e da Vertical Group rimarrà col team Aspar, con cui ha sempre corso a eccezione di una breve parentesi nel MotoJunior. Quiles ha concluso la sua prima stagione nel Mondiale al terzo posto, e ha sempre finito tutte le gare corse a punti. Quest'anno, poi, il suo finora è stato un dominio totale. Oltre 100 punti di vantaggio sul primo inseguitore alla pausa, sei vittorie e sempre sul podio tranne al Mugello. A prescindere da come finirà il Mondiale Moto3, Quiles ha chiaramente dimostrato di meritare la promozione in Moto2, che sarà con Aspar.

Leggi anche Moto3 : vince B. Uriarte, 2° Quiles, 3° Bertelle