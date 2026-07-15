Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Bagnaia, operazione al braccio destro per sindrome compartimentale: le news

MotoGp

Come comunicato da Ducati il pilota torinese si è sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro per risolvere la sindrome compartimentale. Con tre settimane di pausa estiva prima di Silverstone (7-9 agosto), Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del Mondiale

DOPO LA PAUSA SI RIPARTE DA ZERO: GUIDO MEDA PER SKY SPORT INSIDER

Il team Ducati ha confermato che nella giornata di mercoledì 15 luglio Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. Un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per tre settimane: si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato.

Il comunicato di Ducati

"Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro presso il Policlinico di Modena. Approfittando della pausa estiva della MotoGP, Pecco inizierà ora il suo percorso di riabilitazione".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Quiles sale di categoria con Aspar

moto2

Il leader del Mondiale Moto3 continua con la sua attuale squadra, costretta a sostituire Holgado...

MotoGP, Misano sarà in calendario fino al 2031

ufficiale

La MotoGP correrà a Misano per altri cinque anni. Carmelo Ezpeleta, infatti, ha firmato il...

Bez e Pecco nominati Ambasciatori Diplomazia Sport

MotoGp

Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia sono stati nominati "Ambasciatori della Diplomazia dello...

Marquez come Haaland: Viking Row col team Ducati

LA CELEBRAZIONE

La Viking Row, l'ormai celebre coreografia della Norvegia al Mondiale di calcio 2026, è sbarcata...

Bagnaia: "Mi do 5,5. Problema grip da risolvere"

6° posto

Bagnaia ha commentato nel media scrum il 6° posto del Sachsenring: "Non arrivo contento alla...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS