Come comunicato da Ducati il pilota torinese si è sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro per risolvere la sindrome compartimentale. Con tre settimane di pausa estiva prima di Silverstone (7-9 agosto), Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del Mondiale
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Il team Ducati ha confermato che nella giornata di mercoledì 15 luglio Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. Un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per tre settimane: si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato.
Il comunicato di Ducati
"Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro presso il Policlinico di Modena. Approfittando della pausa estiva della MotoGP, Pecco inizierà ora il suo percorso di riabilitazione".