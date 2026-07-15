Il team Ducati ha confermato che nella giornata di mercoledì 15 luglio Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. Un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per tre settimane: si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato.