MotoGP, Misano sarà in calendario fino al 2031

La MotoGP correrà a Misano per altri cinque anni. Marcelo Ezpeleta, infatti, ha firmato il rinnovo del contratto tra MotoGP Group e Misano World Circuit, che resterà nel calendario del Motomondiale fino al 2031. Ezpeleta ha dichiarato: "“Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è uno degli appuntamenti più importanti del calendario MotoGP e rappresenta un evento di grande valore per il nostro sport"

La Rider's Land ospiterà la MotoGP fino al 2031 . Il Ceo di MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta , ha firmato il contratto che garantirà la presenza del circuito di Misano per i prossimi cinque anni. Il rinnovo, che era stato annunciato già nel 2025, ora è stato messo nero su bianco da Ezpeleta, che è stato accolto a San Marino da diversi rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni della Riviera di Rimini e del Misano World Circuit. Prosegue, dunque, il rapporto tra la MotoGP e il circuito di Misano, che ospita il Motomondiale dal 2007 in maniera continuativa. Come si legge nel comunicato ufficiale: "La MotoGP garantisce al territorio per altri cinque anni, a partire dal 2027, uno degli eventi sportivi più popolari al mondo , in grado di generare una ricaduta economica importante, quantificata in oltre 85 milioni di euro, moltiplicando di 9,5 volte ogni euro investito. La firma dell’accordo rappresenta il consolidamento di un percorso condiviso vincente, confermato dai numeri, in costante aumento, del pubblico, che lo scorso anno ha superato le 174 mila presenze ".

Ezpeleta: "Gp Misano un evento di grande valore"

Il Ceo di MotoGP Group, Marcelo Ezpeleta, ha commentato la notizia del rinnovo del Gp di Misano con queste parole: "Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è uno degli appuntamenti più importanti del calendario MotoGP e rappresenta un evento di grande valore per il nostro sport. La passione per il motociclismo che caratterizza questo territorio, unita all'impegno di tutte le istituzioni coinvolte e del Misano World Circuit, ha contribuito a renderlo un successo costante anno dopo anno. Siamo molto lieti di proseguire questa solida partnership fino al 2031 e di continuare a portare la MotoGP in un luogo così profondamente legato alla storia, alla cultura e al futuro del motociclismo. Guardiamo con entusiasmo al proseguimento di questa collaborazione per far crescere ulteriormente l'evento e offrire un'esperienza sempre più coinvolgente ai tifosi, ai team, ai partner e all'intera comunità”.