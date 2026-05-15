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Superbike a Most: sorpresa Gerloff nelle prove libere, Bulega 2° con caduta

round rep. ceca
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Miglior tempo per la Kawasaki di Gerloff nelle prove libere della Superbike a Most. Il texano precede Bulega, con pochi giri all’attivo in FP2 per una scivolata, poi Sam Lowes. Top-10 per Petrucci, Bassani, Montella e Baldassarri

Le prove libere del venerdì inaugurano come da tradizione il weekend di Superbike, il quinto della stagione 2026. Sul tracciato di Most i valori in campo non sembrano discostarsi troppo da quelli abituali, ma nella prima giornata un fulmine verde ha squarciato il cielo e la classifica dei tempi: è Garrett Gerloff su Kawasaki, infatti, a chiudere in prima posizione con il tempo di 1'30.791. Miglioratosi di un secondo e tre nella FP2, il texano ha montato la gomma nuova sul finale del turno pomeridiano e ha staccato Nicolò Bulega, secondo. I primi due sono accomunati da un destino simile, essendo entrambi scivolati alla prima curva, seppur in momenti diversi: Gerloff lo ha fatto nei primissimi chilometri della FP1, mentre all’italiano è successo dopo sei giri della FP2. Nessuna preoccupazione, però, in casa Aruba Ducati, con Bulega davanti a tutti in mattinata e comunque velocissimo in configurazione da gara. Terzo crono, poi, per Sam Lowes: una perdita d’olio dal motore a inizio giornata non lo ha rallentato più di tanto, consentendogli di precedere Iker Lecuona e il gemello Alex Lowes su Bimota. La sesta posizione di Danilo Petrucci apre un filotto italiano che comprende Axel BassaniYari Montella e Lorenzo Baldassarri. Nonostante l’assenza di Miguel Oliveira, BMW piazza entrambe le moto nelle prime dieci posizioni, con il sostituto di lusso Michael Van Der Mark a chiudere la top ten. Quanto agli altri italiani, Alberto Surra conclude dodicesimo, mentre Andrea Locatelli è quattordicesimo davanti al compagno di marca in Yamaha Stefano Manzi. Ventesimo tempo per Mattia Rato, sotto i due secondi di ritardo dal leader di giornata.

Libere Sbk Most

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