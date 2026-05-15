La griglia del Mondiale MotoGP 2027 sta per essere completata, grazie alle ultime news che arrivano dal mercato piloti: Joan Mir correrà con il team Gresini, mentre Enea Bastianini va verso Trackhouse. Steiner, incontro chiave con Ktm. Vietti in ballottaggio con Bulega per il team VR46. Di seguito tutti gli aggiornamenti in vista della prossima stagione LA GRIGLIA PILOTI DEL MONDIALE 2027

Le ultime caselle della MotoGP 2027 stanno per andare a posto dopo gli incontri e le strette di mano del weekend di Barcellona. Joan Mir correrà con il team Gresini. Il campione del mondo spagnolo ritroverà parte della squadra con cui ha vinto il titolo in Suzuki, compreso il capotecnico. Bastianini, che è stato a un passo da Gresini prima che Ktm bloccasse momentaneamente il trasferimento in attesa della scelta di Di Giannantonio, è destinato a Trackhouse, con cui aveva avuto colloqui a inizio anno prima che la pista si raffreddasse per qualche settimana.

Anche Vietti tra i candidati per il team VR46 La Ducati lasciata libera da Di Giannantonio nel team VR46 invece è oggetto di ballottaggio tra tre piloti italiani: oltre a Nicolò Bulega e Luca Marini, anche la candidatura di Celestino Vietti è diventata calda nelle ultime ore. Possibile che la presenza di Valentino Rossi nel paddock di Barcellona possa sbloccare anche questa casella. moto2 GP Barcellona, Vietti da urlo nelle Pre-qualifiche