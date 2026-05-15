Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, mercato piloti 2027: Bastianini verso Trackhouse, Mir andrà in Gresini

verso il 2027
Rosario Triolo

Rosario Triolo

La griglia del Mondiale MotoGP 2027 sta per essere completata, grazie alle ultime news che arrivano dal mercato piloti: Joan Mir correrà con il team Gresini, mentre Enea Bastianini va verso Trackhouse. Steiner, incontro chiave con Ktm. Vietti in ballottaggio con Bulega per il team VR46. Di seguito tutti gli aggiornamenti in vista della prossima stagione

LA GRIGLIA PILOTI DEL MONDIALE 2027

Le ultime caselle della MotoGP 2027 stanno per andare a posto dopo gli incontri e le strette di mano del weekend di Barcellona. Joan Mir correrà con il team Gresini. Il campione del mondo spagnolo ritroverà parte della squadra con cui ha vinto il titolo in Suzuki, compreso il capotecnico. Bastianini, che è stato a un passo da Gresini prima che Ktm bloccasse momentaneamente il trasferimento in attesa della scelta di Di Giannantonio, è destinato a Trackhouse, con cui aveva avuto colloqui a inizio anno prima che la pista si raffreddasse per qualche settimana.

Anche Vietti tra i candidati per il team VR46

La Ducati lasciata libera da Di Giannantonio nel team VR46 invece è oggetto di ballottaggio tra tre piloti italiani: oltre a Nicolò Bulega e Luca Marini, anche la candidatura di Celestino Vietti è diventata calda nelle ultime ore. Possibile che la presenza di Valentino Rossi nel paddock di Barcellona possa sbloccare anche questa casella.

moto2

GP Barcellona, Vietti da urlo nelle Pre-qualifiche

Steiner orientato a rimanere in Ktm col team Tech3

Günther Steiner invece è ormai orientato a rimanere in Ktm col team Tech3. Nonostante i colloqui avanzati con Honda, nel paddock di Barcellona c'è stato un incontro che pare essere risolutivo con Nicolas Goyon di Tech3 insieme anche ad Aki Ajo e del Vice President di Ktm Jens Hainbach. È previsto che la decisione definitiva sia comunicata presto, con la pista Aspar CFMoto che si chiude almeno per il 2027. Quanto ai piloti, non è escluso che possa restare uno tra Binder e Viñales. Mancano solo le ultime formalità per definire anche il passaggio di Guevara in Pramac, movimento già ampiamente previsto.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Super Danish nelle Pre-qualifiche, 6° Bertelle

MOTO3

Exploit del malese, 15° in campionato, il più veloce nel venerdì di Barcellona. Alle sue spalle...

Si parte a Barcellona: Libere dalle 10.45 su Sky

MotoGp

La MotoGP non si ferma ed è in pista a Barcellona fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di...

Tvboy dedica un murale alla resilienza di Marquez

MotoGp

La nuova opera di Tvboy, artista e writer noto per i suoi murales, è dedicata a Marc Marquez:...

Martin: "La qualifica oggi è il mio punto debole"

aprilia

Jorge Martin tra i protagonisti della conferenza piloti alla vigilia di Barcellona, circuito che...

SBK, nel weekend si vola a Most: orari e guida tv

GUIDA TV

Quinto round del mondiale Superbike a Most in Repubblica Ceca dove Nicolò Bulega e la Ducati...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS