Venerdì da incorniciare per il pilota piemontese, il migliore a Barcellona. Dietro di lui Senna Agius e Alonso Lopez. Più indietro gli altri italiani: 17° Arbolino, 23° Lunetta, entrambi sabato costretti a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE A BARCELLONA

Si è aperta all'insegna di Vietti la prima giornata della Moto 2 a Barcellona. Celestino, che al mattino aveva staccato tutti di 4 decimi, si è confermato al pomeriggio, chiudendo al comando, con un ritmo impressionante. Le nuove sospensioni, arrivate a Le Mans, sembrano avergli dato un ottimo sprint (“Stamattina stavamo ancora provando la messa a punto”. ha poi confessato il padron della squadra, Luca Boscoscuro).

Al Q2 anche Agius e Lopez Bene anche Senna Agius, rimasto a lungo lontano dalla top ten, per poi recuperare nel finale, mettendosi subito davanti al primo tentativo con gomme nuove, scivolando infine alle spalle di Vietti. Qualificato per la Q2 di sabato sono anche Alonso Lopez, che inizia a mostrare un passo costante in campionato. Sorpresa David Alonso: il campione della Moto3 ha sofferto continui problemi di natura elettrica che l’hanno costretto alla spola col box; rientrato in extremis per un ultimo tentativo ha però fermato il cronometro a un secondo e otto decimi da Vietti, in penultima posizione.

Arbolino e Lunetta costretti a passare dal Q1 Il leader del mondiale, Manu Gonzalez, ha lavorato molto in prospettiva gara, girando a lungo con gomme usate; quando ha montato una coppia di penumatici freschi ha portato a casa la qualifica senza problemi, finendo al settimo posto, dietro Escrig. Migliore classificato del team Aspar, è risultato Dani Holgado, quarto. Tony Arbolino 17°, Luca Lunetta 23°.