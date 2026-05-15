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Moto3, GP Catalunya (Barcellona): Danish 1° nelle Pre-qualifiche, 6° Bertelle

MOTO3
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Exploit del malese, 15° in campionato, il più veloce nel venerdì di Barcellona. Alle sue spalle Uriarte e Adrian Fernandez. Luci e ombre per gli italiani: 6° Bertelle, direttamente al Q2. Costretti a passare dal Q1 Pini e Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Sorpresa a Barcellona, il malese Hakim Danish, 15° nella graduatoria mondiale, stacca il miglior tempo in pre-qualifica, tenendo dietro Uriarte, altro rookie, e Adrian Fernandez. Almansa, in cerca di riscatto dopo la deludente gara francese, apre la seconda fila con il quarto tempo, davanti a Perrone e Bertelle, autore di una sessione convincente: “Stamattina ho tirato una bella sventola – ha raccontato Matteo -, ma per fortuna sto bene. Stiamo lavorando nella direzione giusta”. 

Pini e Carraro fuori dal Q2

A differenza dei connazionali Carraro, ventiquattresimo e Pini, finito in ventiduesima posizione dopo essersi visto cancellare un giro che prometteva bene, a causa di una bandiera gialla che ha tagliato fuori anche Munoz che all’ultimo tentativo aveva firmato il decimo tempo, poi cassato. Entrambi dovranno passare dalla Q1 sabato mattina, insieme ad Alvaro Carpe, caduto a inizio turno senza più riuscire a rientrare, (moto danneggiata). Ce l’ha fatta invece Maximo Quiles, settimo. Disappunto per Pratama, rallentato nel giro veloce da diversi piloti molto lenti, tutti a rischio di penalità. Tra loro anche Carraro.

Moto3, GP Catalunya: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3, GP Catalunya: i risultati delle Pre-qualifiche

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