Exploit del malese, 15° in campionato, il più veloce nel venerdì di Barcellona. Alle sue spalle Uriarte e Adrian Fernandez. Luci e ombre per gli italiani: 6° Bertelle, direttamente al Q2. Costretti a passare dal Q1 Pini e Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Sorpresa a Barcellona, il malese Hakim Danish, 15° nella graduatoria mondiale, stacca il miglior tempo in pre-qualifica, tenendo dietro Uriarte, altro rookie, e Adrian Fernandez. Almansa, in cerca di riscatto dopo la deludente gara francese, apre la seconda fila con il quarto tempo, davanti a Perrone e Bertelle, autore di una sessione convincente: “Stamattina ho tirato una bella sventola – ha raccontato Matteo -, ma per fortuna sto bene. Stiamo lavorando nella direzione giusta”.