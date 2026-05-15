Le classi Supersport e Sportbike fanno sul serio già da venerdì a Most, con le rispettive sessioni di Superpole. Nella middle class è la velocità istintiva di Can Oncu a prevalere, pur con una Yamaha R9 non stabilissima sulle sconnessioni del tracciato ceco. Il pilota di casa Ten Kate conquista la seconda pole position della stagione, la sesta in carriera, e precede la moto gemella di Lucas Mahias, autore della pole lo scorso anno. Terzo crono per Valentin Debise su ZXMOTO, che però dovrà schierarsi tre posizioni più indietro a causa di un intralcio a Jaume Masià nelle prove libere. Ad aprire la seconda fila ecco il leader del mondiale Albert Arenas, già velocissimo nonostante la scarsa conoscenza della pista di Most. Quinto il sorprendente Oli Bayliss davanti a Roberto Garcia, poi Tom Booth-Amos su Triumph. Nonostante un problema tecnico nelle prove libere, Aldi Mahendra chiude con un buon ottavo posto la sessione di qualificazione, con Simon Jespersen alle sue spalle e un buon Federico Caricasulo in top ten. Non va oltre il dodicesimo tempo il vincitore di Gara 1 2025 Jaume Masià, seguito da Matteo Ferrari.