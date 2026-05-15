Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Superbike a Most: pole position per Oncu (Supersport) e Salvador (Sportbike)

round rep. ceca
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Seconda pole position in stagione per Oncu nella classe Supersport, battuto il precedente record della pista. Mahias 2° davanti a Debise, che però perde tre posizioni sulla griglia di Gara 1 per una penalità. In Sportbike la Superpole va a Salvador davanti a Vannucci

Le classi Supersport e Sportbike fanno sul serio già da venerdì a Most, con le rispettive sessioni di Superpole. Nella middle class è la velocità istintiva di Can Oncu a prevalere, pur con una Yamaha R9 non stabilissima sulle sconnessioni del tracciato ceco. Il pilota di casa Ten Kate conquista la seconda pole position della stagione, la sesta in carriera, e precede la moto gemella di Lucas Mahias, autore della pole lo scorso anno. Terzo crono per Valentin Debise su ZXMOTO, che però dovrà schierarsi tre posizioni più indietro a causa di un intralcio a Jaume Masià nelle prove libere. Ad aprire la seconda fila ecco il leader del mondiale Albert Arenas, già velocissimo nonostante la scarsa conoscenza della pista di Most. Quinto il sorprendente Oli Bayliss davanti a Roberto Garcia, poi Tom Booth-Amos su Triumph. Nonostante un problema tecnico nelle prove libere, Aldi Mahendra chiude con un buon ottavo posto la sessione di qualificazione, con Simon Jespersen alle sue spalle e un buon Federico Caricasulo in top ten. Non va oltre il dodicesimo tempo il vincitore di Gara 1 2025 Jaume Masià, seguito da Matteo Ferrari.

supersport

Salvador il migliore in Sportbike

In Sportbike è invece la Spagna a fare la differenza grazie a David Salvador, con la Kawasaki del team ProDina XCI. La sua prima pole position in carriera in un campionato mondiale (col tempo di 1'39.473) lo pone davanti a Matteo Vannucci su Aprilia e alla seconda Kawasaki, quella di Loris Veneman. Seconda fila per Fenton Seabright, Antonio Torres e Kas Beekmans, terza per Xavi Artigas, Harrison Dessoy e Carter Thompson. Nei dieci anche Benat Fernandez e la Kove. 

Sportbike

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Sbk, Gerloff precede Bulega nelle Libere a Most

round rep. ceca

Miglior tempo per la Kawasaki di Gerloff nelle prove libere della Superbike a Most. Il texano...

Bastianini verso Trackhouse, Mir andrà in Gresini

verso il 2027

La griglia del Mondiale MotoGP 2027 sta per essere completata, grazie alle ultime news che...

GP Barcellona, Vietti da urlo nelle Pre-qualifiche

MOTO2

Venerdì da incorniciare per il pilota piemontese, il migliore a Barcellona. Dietro di lui Senna...

Super Danish nelle Pre-qualifiche, 6° Bertelle

MOTO3

Exploit del malese, 15° in campionato, il più veloce nel venerdì di Barcellona. Alle sue spalle...

Barcellona Show: 10.50 pole, Sprint alle 15 su Sky

MotoGp

La MotoGP non si ferma ed è in pista a Barcellona fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS