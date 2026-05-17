Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Moto2, GP Catalunya: Gonzalez vince a Barcellona, 2° un super Vietti. HIGHLIGHTS

MOTO2
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Gonzalez vince a Barcellona la sua seconda gara stagionale, consolidandosi in testa al Mondiale. Secondo un grande Vietti, scattato in pole e al comando fino a 4 giri dal termine. Ora il piemontese è terzo in campionato. Sul podio anche Guevara. Lunetta chiude 9°, suo migliore risultato in Moto2. Arbolino 17°. Alle 14 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

GP BARCELLONA, LA GARA LIVE

C'ha creduto, fino a una manciata di giri dalla fine. Celestino Vietti dopo una fantastica pole position, un’ottima partenza, la testa della corsa tenuta apparentemente senza sforzo, ha visto sfumare la vittoria in vista del traguardo. Gonzalez l’ha sempre tenuto nel mirino, 4-6 decimi al massimo di distanza, colmata al momento opportuno. A cinque tornate dalla fine ha ricucito, poi l’ha passato: gli ultimi passaggi una sofferenza, con le moto che scivolavano da tutte le parti, le gomme ormai finite. 

Vietti sale 3° nel Mondiale

Celestino ha provato, ha sperato, di poter contrattaccare, un rischio troppo grande (“Negli ultimi quattro giri, non ne avevo più da dare”). Il pilota di Boscoscuro, che sul podio ha potuto festeggiare anche Guevara, si porta a casa un secondo posto prezioso, che gli consente di salire al terzo posto in classifica  (e forse tiene aperta l’opportunità di un posto in MotoGP, nella squadra di Rossi). 

Gli altri italiani: 9° Lunetta, 17° Arbolino 

Guevara ha allungato su Agius, finito indietro, decimo alle spalle di un confortante Lunetta, che ha difeso la posizione in qualifica, guadagnando pure qualcosa alla fine (chiude 9°). Gonzalez ha vinto una gara tattica (la settima in Moto 2), gestendo bene, sfruttando la sua esperienza. Per il resto, Holgado, quinto, e il suo compagno di squadra, Alonso (sesto) che ha stretto i denti per la spalla ancora dolorante. Non benissimo Lopez che scattava dalla seconda fila ed è scivolato due posizioni indietro. Fuori dalla zona punti Arbolino, diciassettesimo.

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP a Barcellona

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP a Barcellona

Moto2, la classifica dopo il GP Catalunya

Moto2, la classifica dopo il GP Catalunya

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Warm up, GP Barcellona: 1° Mir, 3° Bez, 12° Martin

GP CATALUNYA

Il pilota della Honda è stato il più veloce con il tempo di 1:39.624 sulla pista del Montmelò,...

Rossi: "Vorrei Ducati si impegnasse come Pecco"

a sky sport

Al termine del sabato di Barcellona, Valentino Rossi è stato ospite nello studio di Sky Sport....

Brivio saluta Trackhouse: lo aspetta la Honda

MOTOGP

Davide Brivio lascerà Trackhouse a fine stagione 2026. Il team ha ufficializzato la separazione...

Superbike a Most: Gara 1 Sportbike a Vannucci

Mondiale sbk

Primo successo in Sportbike per Matteo Vannucci, che fa sua Gara 1 a Most con l’Aprilia. Buis 2°...

Superbike, Bulega resiste a Lecuona in Gara 1

A MOST

Una grande lotta tra i due Aruba Ducati si conclude a favore di Bulega, vincitore di Gara 1 di...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS