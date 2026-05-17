Gonzalez vince a Barcellona la sua seconda gara stagionale, consolidandosi in testa al Mondiale. Secondo un grande Vietti, scattato in pole e al comando fino a 4 giri dal termine. Ora il piemontese è terzo in campionato. Sul podio anche Guevara. Lunetta chiude 9°, suo migliore risultato in Moto2. Arbolino 17°. Alle 14 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Celestino ha provato, ha sperato, di poter contrattaccare, un rischio troppo grande ( “Negli ultimi quattro giri, non ne avevo più da dare” ). Il pilota di Boscoscuro, che sul podio ha potuto festeggiare anche Guevara , si porta a casa un secondo posto prezioso, che gli consente di salire al terzo posto in classifica (e forse tiene aperta l’opportunità di un posto in MotoGP, nella squadra di Rossi).

Gli altri italiani: 9° Lunetta, 17° Arbolino

Guevara ha allungato su Agius, finito indietro, decimo alle spalle di un confortante Lunetta, che ha difeso la posizione in qualifica, guadagnando pure qualcosa alla fine (chiude 9°). Gonzalez ha vinto una gara tattica (la settima in Moto 2), gestendo bene, sfruttando la sua esperienza. Per il resto, Holgado, quinto, e il suo compagno di squadra, Alonso (sesto) che ha stretto i denti per la spalla ancora dolorante. Non benissimo Lopez che scattava dalla seconda fila ed è scivolato due posizioni indietro. Fuori dalla zona punti Arbolino, diciassettesimo.