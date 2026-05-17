Moto3, GP Barcellona: Quiles vince la terza gara consecutiva, Bertelle 14°. HIGHLIGHTShighlights ©Ansa
Partito settimo, il pilota Aspar rimonta e vince la terza gara consecutiva dopo un arrivo in volata. Sul podio anche Carpe e Munoz, Bertelle 14° dopo il podio di Le Mans
Guardingo, furbo, tatticamente impeccabile. Quiles guata il gruppo, lo studia, poi balza avanti, attacca. Sgomita e mette tutti in fila. Lezione di moto. Terza vittoria di fila, può mettere nel mirino il record di Alonso (che ne ha vinte sette l’anno scorso), uno dei tanti fenomeni usciti dal box di Aspar Martinez. Maximo sembrava persino in difficoltà dopo aver rimontato un secondo di distacco sui primi sette. Non aveva fatto una gran qualifica, settimo in griglia, è partito in rimonta. A metà corsa s’era accodato ai primi, un po’ staccato. Strategia? Al quattordicesimo la zampata, secondo dietro Almansa. Poi primo ("faticavo con le marce, sono andato un po’ a caso, e all’ultimo giro ho improvvisato"), infine il duello con Munoz che gli si è incollato dietro. E Munoz è sempre un brutto cliente nei duelli. C’ha provato il pilota di Intact, ma Quiles è stato bravissimo a infilarsi all’interno, mentre Munoz s’è visto bruciare al foto finish da Alvaro Carpe, passato sull’erba…
Il racconto della gara
Gara combattuta, fin dalle prime battute: ottimi Uriarte e Almansa, sfortunato Rios, caduto all’ultimo giro, bene Danish rookie arrembante, che ha tenuto dietro alla fine Fernandez, il più scontento di tutti. Il pilota di Leopard ha lottato per quasi tutta la gara davanti, ma ha speso molto, e alla fine non ne aveva per puntare al podio. In classifica il suo distacco da Quiles sale a 64 punti. Buona prestazione di Pratama e O’Gorman (penalizzato in griglia di 12 posizioni) che ha guidato una rimonta incredibile, dal ventiquattresimo al decimo posto, chiudendo alle spalle di Fernandez. Gara anonima per Bertelle che ha faticato a farsi largo nel gruppo (partiva dalla dodicesima posizione). Matteo ha concluso la sua corsa al quattordicesimo posto, dietro Cruces e Perrone che scattava dalla pole position.