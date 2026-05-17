Guardingo, furbo, tatticamente impeccabile. Quiles guata il gruppo, lo studia, poi balza avanti, attacca. Sgomita e mette tutti in fila. Lezione di moto. Terza vittoria di fila, può mettere nel mirino il record di Alonso (che ne ha vinte sette l’anno scorso), uno dei tanti fenomeni usciti dal box di Aspar Martinez. Maximo sembrava persino in difficoltà dopo aver rimontato un secondo di distacco sui primi sette. Non aveva fatto una gran qualifica, settimo in griglia, è partito in rimonta. A metà corsa s’era accodato ai primi, un po’ staccato. Strategia? Al quattordicesimo la zampata, secondo dietro Almansa. Poi primo ("faticavo con le marce, sono andato un po’ a caso, e all’ultimo giro ho improvvisato"), infine il duello con Munoz che gli si è incollato dietro. E Munoz è sempre un brutto cliente nei duelli. C’ha provato il pilota di Intact, ma Quiles è stato bravissimo a infilarsi all’interno, mentre Munoz s’è visto bruciare al foto finish da Alvaro Carpe, passato sull’erba…