Caos a Barcellona con due incidenti in pochi minuti. Il primo è stato il terribile crash al 12° giro con Pedro Acosta che ha avuto un problema al motore nel rettilineo e Alex Marquez che arrivava alle sue spalle e lo ha centrato cadendo con la moto demolita. Coinvolto anche Di Giannantonio. Il pilota che ha avuto la peggio è stato proprio Alex Marquez, sottoposto in ospedale ad ulteriori esami dopo i primi controlli al centro medico

LA GARA LIVE