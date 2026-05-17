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MotoGP, botto da paura tra Alex Marquez ed Acosta: l'incidente al 12° giro del GP Spagna

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Caos a Barcellona con due incidenti in pochi minuti. Il primo è stato il terribile crash al 12° giro con Pedro Acosta che ha avuto un problema al motore nel rettilineo e Alex Marquez che arrivava alle sue spalle e lo ha centrato cadendo con la moto demolita. Coinvolto anche Di Giannantonio. Il pilota che ha avuto la peggio è stato proprio Alex Marquez, sottoposto in ospedale ad ulteriori esami dopo i primi controlli al centro medico

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