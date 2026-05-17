Brutto incidente per Zarco a Barcellona. Alla ripartenza dopo la prima bandiera rossa per l'incidente tra Acosta e Alex Marquez, il francese ha colpito la moto di Marini ed è poi finito contro Bagnaia. La sua gamba è rimasta incastrata nella parte posteriore della Ducati di Pecco. La direzione gara ha subito comunicato che il pilota era cosciente. Zarco è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti alla gamba sinistra

IL VIDEO DELL'INCIDENTE