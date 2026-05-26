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Dalla F1 alla MotoGP: Ross Brawn diventa consulente di Pramac

ufficiale

L'ex direttore tecnico Ferrari entra nel Consiglio di Amministrazione di Pramac come consulente strategico del team principal Paolo Campinoti. "Pramac ha costruito un'organizzazione impressionante con uno spirito forte e ambizione, e sono entusiasta di far parte del suo futuro", le prime parole di Ross Brawn. La MotoGP torna dal 29 al 31 maggio al Mugello, tutto LIVE su Sky Sport MotogP e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLA MOTOGP

Pramac si rafforza con l'arrivo di Ross Brawn nel Consiglio di Amministrazione come consulente strategico del Team Principal Paolo Campinoti. Brawn lavora nel motorsport da oltre 40 anni, durante i quali ha vinto 22 titoli mondiali in Formula 1 (11 Campionati Costruttori e 11 Campionati Piloti) tra Benetton, Ferrari e Brawn GP come direttore tecnico e Team Principal, prima di ricoprire il ruolo di direttore generale e responsabile sportivo del progetto Formula 1 dal 2017 al 2022.

Brawn: "Pramac ambiziosa"

"Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Pramac Racing Limited con un ruolo non esecutivo. Il motorsport è sempre stato basato sulle persone, sul lavoro di squadra e sul miglioramento continuo, e non vedo l'ora di supportare Paolo e il team, contribuendo laddove la mia esperienza possa essere utile. Pramac ha costruito un'organizzazione impressionante con uno spirito forte e ambizione, e sono entusiasta di far parte del suo futuro".

Campinoti: "I suoi successi in F1 faranno crescere Pramac"

"Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto a Ross in Pramac Racing. Al di là della sua straordinaria carriera e dei successi in Formula 1, Ross è una persona con cui condivido un'amicizia e un rapporto di profondo rispetto da molti anni. Credo che la sua visione, la sua conoscenza e la sua mentalità vincente daranno un contributo prezioso alla continua crescita e allo sviluppo di Pramac Racing".

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