GP d'Italia, Bezzecchi: "Sarà fantastico correre al Mugello davanti ai nostri tifosi"aprilia
L'italiano arriva al GP di casa da leader del Mondiale: "La voglia di fare bene è tanta: ci impegneremo al massimo e lavoreremo duramente per ottenere il miglior risultato possibile". Martin: "Spero di essere al 100%, anche se ancora non mi sento completamente al meglio". Il GP d'Italia dal 29 al 31 maggio, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Aprilia si prepara per il settimo weekend di gara della stagione, quello del GP di casa al Mugello. Marco Bezzecchi arriva in Italia da leader del campionato, con un vantaggio di 15 punti sul compagno di squadra Jorge Martin dopo il quarto posto in gara a Barcellona. "Sono molto contento di andare al Mugello, sarà fantastico correre davanti a tutti i nostri tifosi", commenta il pilota italiano. "La voglia di fare bene è tanta: ci impegneremo al massimo e lavoreremo duramente per ottenere il miglior risultato possibile".
Martin: "Non mi sento al meglio dopo le cadute"
Dall'altra parte del box, Jorge Martin vuole voltare pagina dopo un GP di Catalunya concluso con due zeri e l'incidente nei test del lunedì. "Mi sto riprendendo bene dopo le diverse cadute a Montmeló, spero di essere al 100%, anche se ancora non mi sento completamente al meglio. La cosa più importante è continuare ad avere velocità; poi sarà fondamentale riuscire a concludere le gare, sia per conquistare punti sia per acquisire fiducia. Stiamo comunque facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare su questa strada".