L'italiano arriva al GP di casa da leader del Mondiale: "La voglia di fare bene è tanta: ci impegneremo al massimo e lavoreremo duramente per ottenere il miglior risultato possibile". Martin: "Spero di essere al 100%, anche se ancora non mi sento completamente al meglio". Il GP d'Italia dal 29 al 31 maggio, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Aprilia si prepara per il settimo weekend di gara della stagione, quello del GP di casa al Mugello . Marco Bezzecchi arriva in Italia da leader del campionato , con un vantaggio di 15 punti sul compagno di squadra Jorge Martin dopo il quarto posto in gara a Barcellona. "Sono molto contento di andare al Mugello, sarà fantastico correre davanti a tutti i nostri tifosi ", commenta il pilota italiano. " La voglia di fare bene è tanta : ci impegneremo al massimo e lavoreremo duramente per ottenere il miglior risultato possibile".

Martin: "Non mi sento al meglio dopo le cadute"

Dall'altra parte del box, Jorge Martin vuole voltare pagina dopo un GP di Catalunya concluso con due zeri e l'incidente nei test del lunedì. "Mi sto riprendendo bene dopo le diverse cadute a Montmeló, spero di essere al 100%, anche se ancora non mi sento completamente al meglio. La cosa più importante è continuare ad avere velocità; poi sarà fondamentale riuscire a concludere le gare, sia per conquistare punti sia per acquisire fiducia. Stiamo comunque facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare su questa strada".